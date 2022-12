Mezzana, in regalo dal Consorzio di Bonifica 88 piantine alle elementari

Tutti i bimbi della elementare Mameli di Mezzana hanno partecipato con entusiasmo al percorso didattico del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, proposto alla scuola per favorire la conoscenza dei corsi d’acqua e degli ambienti naturali.

Le classi, dalla prima alla quinta, hanno ascoltato con piacere e attenzione il racconto della nascita di fiumi e torrenti, della loro funzione di raccolta dell’acqua e del percorso che fanno dalla sorgente per arrivare fino al mare.

La grande novità di quest’anno è stata la consegna ad ogni bambino di una piantina da adottare e di cui prendersi cura. Il Consorzio, ha infatti voluto aggiungere alla propria offerta didattica orientata alla conoscenza del territorio, anche un percorso di conoscenza e sensibilizzazione sull’importanza degli ambienti naturali e l’influenza delle specie vegetali sulla nostra vita con le loro capacità di contrastare i cambiamenti climatici.

“Quest’anno abbiamo scelto di coinvolgere i ragazzi delle scuole elementari che hanno aderito al nostro progetto didattico, affidando ad ognuno una pianta di rosmarino, specie autoctona, resistente e mellifera. Un gesto che contiene tanti messaggi importanti per i piccoli studenti. Su tutti la funzione delle piante per contrastare i cambiamenti climatici e per aiutare la biodiversità. - spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi - Oltre alle piantumazione di alberi nelle zone verdi delle scuole, effettuate in collaborazione con le amministrazioni comunali, abbiamo pensato di far adottare una pianta ad ogni bambino perchè si possa sentire partecipe ai nostri progetti di sostenibilità ambientale, sapendo che ciascuno è chiamato a fare la propria parte per aiutare il Pianeta.”