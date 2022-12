Giornalismo in lutto, è scomparso Raffaello Ginanneschi

Lutto in Toscana per la prematura scomparsa di Raffaello Ginanneschi, all’eta di 55 anni. Iscritto all’Ordine dal 1994, era addetto alla comunicazione della Cna Siena, esperto del Palio di Siena e priore della contrada della Giraffa. Aveva collaborato, tra gli altri, con La Nazione, il Corriere di Siena, e Canale Tre. Odg Toscana esprime le più sentite condoglianze alla famiglia.

"La scomparsa di Raffaello Ginanneschi riempie di dolore e di tristezza quanti hanno avuto modo di conoscerlo - ha dichiarato il vicepresidente di Odg Toscana Michele Taddei - In tanti anni di professione si è fatto apprezzare in primo luogo per le sue doti umane e anche per le sue capacità professionali e la sincera passione che sapeva infondere in qualunque attività. Le tante collaborazioni con i giornali senesi lo avevano fatto conoscere e con la televisione era riuscito a entrare nelle case dei senesi con la sua simpatia. Avevamo iniziato insieme la professione giornalistica nei primi anni '90, lavorando gomito a gomito per anni alla redazione del Campo, che divenne palestra di giornalismo per tanti e motivo di tanti legami di forte amicizia. Da allora, pur con strade diverse, abbiamo proseguito il confronto continuo sui temi della professione, e non solo. Oggi, insieme a tanti amici e colleghi piangiamo l'amico "Lello" ma anche il giornalista che con il suo lavoro serio e scrupoloso ma sempre venato di allegria e buonumore, ha lasciato una traccia indelebile in città. Le mie condoglianze a Karina e alla famiglia in questo grave momento di dolore”.

“Oltre che un carissimo amico se ne va un collega giornalista con cui ho condiviso da sempre la grande passione per lo sport senese, in particolare per la pallacanestro - aggiunge Andrea Sbardellati presidente del Collegio dei Revisori dei conti - Lello ha inoltre raccontato il Palio di Siena in tutte le sue declinazioni. In lui è sempre stata grande la voglia di essere in primissima linea nelle attività della sua Contrada, l'Imperiale Contrada della Giraffa di cui era il Priore in carica. Lello Ginanneschi era anche componente del consiglio del Gruppo Stampa Autonomo Siena, l'associazione dei giornalisti senesi. Che la terra gli sia lieve. Tutta Siena è in lutto proprio nel giorno in si celebra il santo Patrono Sant'Ansano. Condoglianze alla famiglia”.

La camera ardente sarà allestita venerdì nella contrada della Giraffa. Il funerale si terrà sabato in Provenzano.

Il Gruppo Stampa Autonomo Siena esprime il proprio cordoglio e rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia di Raffaello “Lello” Ginanneschi, tragicamente e prematuramente scomparso questa mattina.

Ginanneschi era un riferimento per le attività dell’Associazione, della quale faceva parte ormai da molti anni e per la quale, nel corso dell’attuale mandato, ricopriva il ruolo di Revisore dei Conti. Grande il contributo dato, sin da giovanissimo, all’ambiente dei media senesi, caratterizzato da professionalità, equilibrio, umanità e simpatia: a spingerlo, in particolare, era il forte sentimento nei confronti della Città e delle sue tradizioni, rappresentandone voce attenta e autorevole nel racconto delle Contrade e del Palio, oltre che competente e appassionata nel commento dei fatti sportivi, soprattutto quelli legati al basket.

“Lello ha saputo dare il suo contributo fatto di tanti anni di giornalismo e di profonda conoscenza del tessuto sociale cittadino – ricorda Giovanna Romano, presidente del Gruppo Stampa Autonomo Siena – e lo ha fatto sempre con il sorriso, con la bontà di chi sa e vuole disinnescare i conflitti, con l’affetto e l’entusiasmo che ha sempre dimostrato. La sua scomparsa è una grave perdita per tutti”.