Stefano Mancuso a La Città dei lettori presenta 'La tribù degli alberi'

C’è una voce che sale dal bosco: è quella di un vecchio albero che vive lì da sempre, e adesso vuole dire la sua. Perché anche le piante hanno una personalità, delle passioni, ciascuna ha un proprio carattere. Cercano sottoterra per guardare il cielo. Si studiano, si somigliano, si aiutano. Questo è “La tribù degli alberi”, l’esordio di Stefano Mancuso nel territorio del romanzo appena pubblicato da Einaudi che il biologo e saggista noto per i suoi studi sulle piante presenterà sabato 3 dicembre alle 17.00 alla Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli (via Belmonte 38). Nessuno meglio di Mancuso ha saputo raccontare il regno vegetale, ma qui c’è la scoperta di una forma nuova, che coniuga la vivacità dell’apologo al rigore scientifico. Cimentandosi per la prima volta con la narrativa, il celebre scienziato ha scritto una storia emozionante e avventurosa, vivacissima e millenaria, per tutte le età e che tutti riguarda. L’iniziativa, nell’ambito degli incontri de La città dei lettori, progetto a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, è in collaborazione con Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli e con Comune di Bagno a Ripoli (ingresso gratuito senza prenotazione, info www.lacittadeilettori.it).

E se chi dice «io» avesse centinaia, forse migliaia di anni? Intorno a Laurin, nei secoli, si è svolta la storia di una intera comunità, e lui ora – con le radici ben salde nel terreno e la chioma ancora svettante nonostante l’età – ne ripercorre le vicende, le incomprensioni, le feste, i dubbi e le promesse. Le piante si organizzano in clan: c’è quello dei Cronaca, seri e coscienziosi, imbattibili nel raccogliere informazioni. Ci sono i Terranegra, i più numerosi, originali e colorati, diversissimi tra loro. I temibili Gurra, alti e imponenti, sono taciturni (anche se al tramonto è facile sentirli cantare). I Guizza sciolgono i nodi delle scelte, pesano le decisioni e studiano i tramonti – mentre i Dorsoduro, instancabili scienziati, sono addirittura in grado di manipolare la percezione della realtà. Nella tribù degli alberi nascono amicizie speciali e legami indissolubili, qualcuno deluderà i compagni e qualcun altro li salverà. Una cosa li accomuna però: possono scegliere, e costruire un giorno dopo l’altro – se solo glielo permettiamo – il futuro del mondo in cui tutti abitiamo.

Stefano Mancuso è professore ordinario presso l’Università di Firenze e dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. Ha pubblicato Verde brillante (Giunti 2013, con Alessandra Viola) e Plant Revolution (Giunti 2017, Premio Galileo). Presso Laterza sono usciti L’incredibile viaggio delle piante (2018), La Nazione delle Piante (2019) e La pianta del mondo (2020). I suoi libri sono tradotti in più di venti lingue.

Info: www.lacittadeilettori.it

Fonte: Ufficio stampa