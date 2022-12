Un panettone che fa bene al cuore, arriva dalla Fondazione Monasterio

Fondazione Monasterio presenta il Panettone del Cuore. Il Panettone che fa bene, almeno 2 volte: un piacere mangiarlo, soprattutto perché acquistandolo si dà un prezioso contributo alla ricerca per la cura del cuore.

La Monasterio si prende cura del cuore di tutti, ad ogni età, ma non c’è cura senza ricerca. Studiosi, clinici, informatici, fisici, ingegneri: professionalità diverse che, insieme, studiano la miglior cura possibile per il cuore. Un cuore intorno al quale ci sono uomini, donne, bambini e bambine: loro sono il centro nevralgico dell’Ospedale del Cuore di Massa e dell’Ospedale San Cataldo-CNR di Pisa, e il cuore pulsante della grande macchina che è la Monasterio.

Da sempre centro di innovazione e ricerca nella diagnosi e cura delle patologie cardiache, con l’utilizzo delle tecnologie e tecniche più avanzate, ogni anno Monasterio conferma la propria leadership nazionale ed internazionale per la cura del cuore. Enti governativi, tutti gli anni, eseguono report e posizionano la Fondazione Monasterio ai primi posti delle classifiche per la cardiologia interventistica, la cardiochirurgia, la terapia intensiva cardiochirurgica.

Quello del Panettone è il primo progetto di una lunga serie di altri progetti che verranno: la Fondazione Monasterio ha in serbo numerose novità nell’ambito dell’organizzazione di eventi, della comunicazione delle attività, e della raccolta fondi tramite campagne di fundraising.

Il Panettone del Cuore è una sfida: una sfida già in parte vinta, grazie all’enorme successo che ha avuto in fase di prevendita, grazie al prezioso contributo - e sostegno - delle Aziende del territorio. Grazie a Marmi Carrara, Franchi Umberto Marmi, Cava Gioia, Cooperativa Canalgrande, Sol Lucet S.r.l., Next S.r.l., Prometec S.r.l., Erp, Evam S.p.a., Cral Gaia, Cral Nausicaa, Ambiente S.p.a., Net7, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Lazzarelli Cristian, Simone Cantarelli, e a tutti i Sindaci della Provincia di Massa-Carrara.

Ingredienti semplici, sani e altamente digeribili. Un impasto interamente fatto a mano dal Panificio Drago, maestri pasticceri che lavorano con sapienza e passione dal 1933.

Una scatola personalizzata dalla Fondazione Monasterio: con i colori bianco, rosso e blu, e disegni a tema natalizio, per grandi e piccini.

Il Panettone del Cuore sarà presentato a “Tenzone del Panettone: Albo d’Oro”, un contest fra pasticceri, ognuno dei quali parteciperà con il proprio panettone: si tratta di una gara rinomata, che da 10 anni richiama i più bravi pasticceri italiani a sfidarsi fra loro. Il vincitore di questa edizione 2022 sarà il maestro pasticcere che, il prossimo anno, potrà creare il nuovo Panettone del Cuore.

L’acquisto di ogni Panettone è un piccolo dono per far evolvere la ricerca per la cura delle malattie cardiovascolari.

Insomma: un Panettone buono, che fa bene. Il Panettone del Cuore.

«Un’idea nata per gioco si è trasformata in una corsa di solidarietà - ha commentato Marco Torre, Direttore Generale della Monasterio. Intendiamo promuovere iniziative come questa per diffondere la conoscenza di quello che viene fatto negli ospedali della Monasterio, promuovendo il sostegno alle nostre attività e valorizzando al contempo le realtà locali».

Fonte: Ufficio Stampa