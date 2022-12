Casa della Salute di Certaldo. La Continuità Assistenziale (ex guardia medica) resta nella sede della Cri locale fino al 12 dicembre

Come già annunciato da lunedì prossimo 5 dicembre saranno trasferite le prime attività nella nuova Casa della Salute di Certaldo (servizi amministrativi, di accoglienza, di prenotazione CUP, di anagrafe sanitaria, i prelievi ematici, l’ambulatorio per la riabilitazione motoria e logopedica); tali trasferimenti proseguiranno anche il 19 dicembre.

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi nella nuova sede non sarà trasferito il servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) che rimane operativo presso la Cri (Croce Rossa) - in via Turati- che ha garantito l'ospitalità del servizio stesso fino al 12 dicembre compreso; da tale data anche la Continuità Assistenziale si sposterà nella nuova Casa della Salute.

Fonte: Ufficio Stampa - AUSL Toscana centro