Cassia, 197 milioni di interventi, 70 già ultimati. Per lo svincolo Monteroni-Monsindoli, la progettazione esecutiva sarà ultimata entro giugno 2023

Un incontro tra Provincia di Siena, Anas e i sindaci dei Comuni di Monteroni d’Arbia, Buonconvento, Montalcino, San Quirico d’Orcia, Radicofani, San Casciano dei Bagni e un tecnico del Comune di Abbadia San Salvatore, interessati e attraversati dalla SS 2 "Cassia".

E’ quanto si è svolto nella giornata di oggi per illustrare il piano di investimenti di manutenzione lungo la statale Cassia. Il piano di investimenti di manutenzione lungo la statale Cassia prevede un importo di circa 197 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro di interventi già ultimati e circa 127 milioni di euro di interventi in corso ed in progettazione. Inoltre, l’incontro è stato l’occasione per un aggiornamento sullo stato della progettazione esecutiva delle opere di completamento della SS 2 Cassia, nel tratto Siena, viadotto Monsindoli svincolo Monteroni d'Arbia nord 1° Lotto, il cui importo ammonta a circa 144 milioni di euro e la cui ultimazione è prevista nel primo semestre del prossimo anno. L’incontro si è concluso fissando un nuovo aggiornamento per il prossimo mese di marzo al fine di monitorare lo svolgimento dei lavori.

Fonte: Ufficio Stampa - Provincia di Siena