Giani e Masetti invitano il ministro Sangiuliano a visitare la Villa dell’Ambrogiana

Il sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti, plaude all’intervento del Ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano in merito al futuro dei musei e in particolare nel passaggio in cui ribadisce che “si può pensare a una strategia di lungo periodo che può portare alcuni grandi musei a generare nuovi spazi espositivi, magari anche in altre città, come hanno fatto alcuni grandi musei internazionali".

"Dopo avere lette le parole del Ministro non ho potuto non pensare al futuro della Villa Ambrogiana. Proprio nei giorni scorsi assieme al Presidente della Regione Toscana abbiamo inviato una lettera al Ministro Sangiuliano per invitarlo a visitare il complesso Mediceo, affinché possa comprenderne le potenzialità come centro espositivo.

L’idea degli Uffizi 2 consolida prospettive positive per la Villa e le strutture ad essa connesse e trova una felice convergenza tra le forze politiche del territorio, con maggioranza e opposizione entrambe impegnate per il raggiungimento di questo importante obiettivo.

La creazione di un polo espositivo importante a Montelupo creerebbe un indotto turistico per tutta l’area con una ricaduta positiva non solo per l’Empolese -Valdelsa, ma per la Toscana tutta.

Il fatto che l'Ambrogiana si trovi in una posizione strategica tra Firenze e Pisa, facilmente raggiungibile, si rivela ideale per chi arriva o parte dagli aeroporti o dalle stazioni ferroviarie, e lo stesso si può dire per il turismo portato dalle navi da crociera e che fa scalo a Livorno. La villa ha tutte le caratteristiche per costituire la tappa suggestiva di un itinerario che coinvolge tutta la regione.

Senza contare le enormi potenzialità del compendio nel suo complesso, non solo della Villa, ma anche delle scuderie lorenesi particolarmente adatte ad una funzione di deposito visitabile per i capolavori ora non accessibili".

La superficie territoriale del comparto della Villa Ambrogiana è pari a 38.000 mq. di cui 9.000 mq. di aree edificate e 29.000 mq. di sistemazioni esterne. A queste di aggiungono aree esterne fortemente connesse con il complesso per altri 22.550 mq; pertanto complessivamente si tratta di un’area di circa 60.000 mq.

Un complesso unico da un punto di vista strutturale, essendo l’unica Villa Medicea con accesso diretto al fiume e che vanta una grotta fluviale, già oggetto di restauro da parte della Sovrintendenza, oltre che da un punto di vista storico, in quanto per anni sede di un manicomio criminale e poi di un ospedale psichiatrico giudiziario. Alcuni tasselli importanti sono già stati posizionati per il recupero dell'Ambrogiana.

Sono stati stanziati dal precedente governo 12 milioni di euro. Il progetto prevede il restauro dei fronti esterni, dei locali interni e dei giardini per l'accessibilità al pubblico.

Il Presidente Giani si è impegnato a investire altrettante risorse nel 2023 per sostenere la realizzazione del progetto.

A questi si aggiungono oltre 2 milioni di euro per il restauro e consolidamento di una delle torri e al momento sono in corso interventi strutturali sull’edificio principale.

Per tutte queste ragioni il Sindaco Masetti “si augura che il Ministro accetti l’invito, sarà l’occasione per riflettere su di un progetto che ha potenzialità enormi”.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa