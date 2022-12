L'affresco di Scali e Carmignani a ritroso nel libro presentato alla Misericordia di Empoli

Il governatore della Misericordia di Empoli Pier Luigi Ciari invita la cittadinanza, sabato 3 dicembre alle 17, alla presentazione nella sala della Misericordia in via Cavour del libro “Le sette opere di Misericordia” che illustra la preparazione e l’esecuzione del grande affresco, (mt. 6x3), eseguito nel 1985 dalla pittrice Bruna Scali con la collaborazione di Virgilio Carmignani.

L’opera decora tutta la parete della sala del Magistrato con una ambientazione nel paesaggio toscano delle Sette opere di Misericordia nella loro globalità: una iconografia non consueta. Bruna Scali, legata di amicizia al Maestro Carmignani, è stata sua allieva dopo aver frequentato l’Istituto d’Arte di Porta Romana a Firenze ed aver compiuto un apprendistato anche con l’artista empolese Gino Terreni.

Nata a Castelfiorentino, ma da anni empolese non sconfessa le sue radici, infatti, esperta di varie tecniche, ha eseguito la grande ceramica su Santa Verdiana nel centro storico di Castelfiorentino, la vetrata nella Cappella delle reliquie nella chiesa della Sanata e il mosaico sul fronte della cappella sotto l’ospedale.

Ha lavorato nel campo del restauro e della decorazione murale in edifici pubblici e privati; ha illustrato a fumetti la storia di Membrino e di Verdiana; ha realizzato con Silvano Salvadori la scultura dello stemma di Castelfiorentino nella rotonda di via Profeti in acciaio e vetro inaugurata quest’anno.

Il libro, che prende spunto dal recente restauro dell’opera, per alcuni problemi della muratura, ad opera del restauratore Fabrizio, illustra con un’ampia documentazione a colori le fasi di ideazione e di realizzazione a buon fresco, secondo la grande tradizione toscana, compiuta in ventisette giornate di lavoro con l’assistenza, i consigli e l’aiuto di Virgilio Carmignani.

Il libro comprende una presentazione della sindaca Brenda Barnini, di don Guido Engels e del Governatore Pier Luigi Ciari, nonché testi di Paolo Pianigiani, Silvano Salvadori e della stessa pittrice, uniti a ricordi e ad un bel profilo dell’illustre pittore empolese a cui il Comune di Empoli dedicò una importante mostra nel 2002, decimo anniversario della sua morte.

Fatto importante è l’inserimento della documentata appendice “Andar per muri” che cataloga tutte le opere in affresco sul territorio di Virgilio Carmignani e della stessa Bruna Scali.

Con l’occasione nella sala della conferenza sarà allestita una mostra dei bozzetti preparatori del 1985 per l’esecuzione dell’affresco.