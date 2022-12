UnIFi vince il riconoscimento europeo eTwinning ITE 2022

L’Università degli Studi di Firenze è la vincitrice, per l’anno 2022, del riconoscimento europeo eTwinning ITE Award per l’Istituto ITE (Initial Teacher Education) dell’anno. L’iniziativa è stata lanciata dalla Commissione europea nell’ambito dell’Azione eTwinning, la più grande community europea di insegnanti che collaborano a progetti didattici grazie ad una piattaforma informatica.

L’ITE Award identifica, celebra e promuove il lavoro e le attività che le Università aderenti al progetto hanno condotto in tre principali ambiti: integrazione dei programmi di studio, attuazione dei progetti e risultati della ricerca.

Durante la premiazione è stato mostrato un video con gli interventi di Raffaella Biagioli docente di Pedagogia generale e sociale, delle tutor universitarie Laura Innocenti e Ilaria Giachi, e di alcune studentesse; in un secondo momento, sono state presentate in modo dettagliato le tre aree che hanno portato a tale riconoscimento.

“Siamo molto orgogliosi di aver conseguito questo prestigioso riconoscimento europeo – spiega Raffaella Biagioli, docente di Pedagogia generale e sociale -. È il premio a un impegno che il nostro Ateneo ha assunto già dieci anni fa quando abbiamo aderito alla sperimentazione del Teacher Training Institution poi divenuto Initial Teacher Education. Questo risultato si deve a un gruppo di docenti, in particolare Maria Ranieri e Francesca Mancini che, insieme ai tutor universitari, hanno visto nella progettualità eTwinning la declinazione ideale della dimensione dell’internazionalizzazione e un’opportunità significativa per lo sviluppo di competenze digitali, metodologiche, linguistiche e interculturali”.

Al bando di partecipazione per il riconoscimento europeo ITE AWARD 2022, hanno partecipato in Italia 30 Università La valutazione nazionale delle candidature è stata condotta dall’Unità Nazionale eTwinning e resa nota a fine ottobre, con l’Università degli Studi di Firenze che ha ottenuto il maggior punteggio nelle tre aree: 1) Integrazione di eTwinning nel curricolo 2) Sviluppo e implementazione di progetti eTwinning 3) Risultati di ricerca in relazione a eTwinning.