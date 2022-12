Basket Rmpoli, l'Use Rosa Scotti riparte: Umbertide al Pala Sammontana

Torna in campo l’Use Rosa Scotti. Dopo il rinvio della settimana scorsa visti gli impegni con le rispettive nazionali di Stoichkova e Cijvianovic, la squadra di Alessio Cioni riceve domenica alle 18 al Pala Sammontana Umbertide (arbitri Zaniboni di San Lazzaro di Savena e Rinaldi di Livorno). Prima di parlare della partita, coach Alessio Cioni spende volentieri due parole per le ragazze che hanno giocato rispettivamente con Bulgaria a Slovenia.

“E’ stata un’esperienza positiva per entrambe – spiega – le due ragazze hanno giocato minuti importanti confermandosi sui loro livelli. Se Tina è una conferma per la sua nazionale, diciamo che Katrine è una scoperta dal momento che gioca le sue prime partite con la maglia del proprio paese. Quindi sono contento per loro, anche se noi non ci siamo potuti allenare al completo oltre che per le loro assenze, anche per qualche acciacco. Al di là di questo, ci piacerebbe ritrovare con Umbertide il nostro ritmo. Interrompere i momenti positivi non è mai bene e quindi le ragazze dovranno essere brave a ritrovare la confidenza con la partita”.

E siamo all’avversaria. “Umbertide è sicuramente una buona squadra – prosegue – è rimasta più o meno la stessa impronta del gruppo che l’anno scorso ha fatto la finale e quindi è un avversario temibile e da affrontare al meglio per portare a casa il risultato. Oltretutto le abbiamo già trovate al torneo di La Spezia e ne è venuta fuori una partita molto equilibrata. Anche questo ricordo ci fa capire che ci vorrà l’Use Rosa migliore per portare a casa la vittoria”.

La gara di domenica apre una settimana impegnativa per l’Use Rosa che poi giovedì recupererà a Patti la gara rinviata domenica scorsa e che quella successiva sarà in campo ad Ancona.

