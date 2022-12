Fermato con un chilo di ketamina in auto. arrestato 65enne a Prato

Uno spacciatore cinese di 65 anni è stato sorpreso dalla squadra mobile di Prato con un chilo di ketamina, per un valore di circa 60mila euro. L’uomo, che ha diversi precedenti ed è residente a Campi Bisenzio, è stato fermato per un controllo mentre viaggiava in auto nei pressi di via Pistoiese. I poliziotti hanno rinvenuto la ketamina in un pacchetto, benché il 65enne avesse tentato di sviare gli agenti, asserendo che il contenuto del pacchetto fosse di natura alimentare, ma i poliziotti non gli hanno creduto. La tesi degli investigatori è che lo stupefacente fosse destinato alla clientela di locali cinesi. L’uomo è stato arrestato, ma il tribunale ha disposto la scarcerazione.