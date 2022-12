Fanno saltare il bancomat delle Poste a Montelupo: rubati 50mila euro

Esplosione a un bancomat di Montelupo Fiorentino questa notte. Alle 3 è stata fatta esplodere una carica di fronte al Postamat, l'Atm dell'ufficio postale di via Caverni. Non è ancora noto il tipo di esplosivo usato ma è stato fatto un primo conto dei soldi rubati. Si tratterebbe di ben 50mila euro.

I carabinieri della compagnia di Empoli hanno effettuato il primo sopralluogo e svolgeranno le indagini grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Accertamenti anche sul mezzo utilizzato per raggiungere le Poste prima di scappare.

Secondo quanto appreso, non ci sono stati danni strutturali all'edificio anche se i pannelli del soffitto e alcune lampade sono cadute in seguito all'esplosione. Non ci sono stati danni neppure a cose o persone.