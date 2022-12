Legalità, i carabinieri incontrano gli studenti di Montopoli

Continuano gli incontri dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato (PI) con gli Istituti Scolastici del territorio, nell’ambito della campagna sulla formazione della “Cultura della Legalità”, promossa dal Comando Provinciale Carabinieri di Pisa.

L’evento si è tenuto presso la scuola secondaria di primo grado “Galileo Galilei” di Montopoli in Val d’Arno, dove il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Miniato e della locale Stazione Carabinieri di San Romano hanno incontrato gli alunni di una classe III per illustrare il ruolo odierno dell’Arma nella Società e per parlare di argomenti quali l’uso consapevole dei social, il cyberbullismo ad esso associato ed il bullismo, analizzando i fenomeni con l’ausilio di casi concreti.

Sono state fornite indicazioni su come difendersi e sulla necessità ed importanza di trovare il coraggio e la forza di denunciare, nonché è stata affrontata la questione del giudizioso superamento del 14° anno di età, direttamente connesso con le conseguenti responsabilità stabilite dalle leggi, concetti che hanno suscitato il vivo interesse dei giovani alunni. Vi sono poi state, immancabili, le domande sull’arruolamento nell’Arma, con la conseguente spiegazione su come entrare a far parte dell’Istituzione, invitando, altresì, i giovani interlocutori a perseverare negli studi, per poter poi partecipare nel prossimo futuro ai concorsi.

Gli incontri con gli Istituti d’Istruzione vedono i Carabinieri della Compagnia di San Miniato impegnati ad instaurare un legame diretto con i giovani delle scuole pubbliche (primarie e secondarie di primo e secondo grado), con il fine di contribuire ad indirizzarli verso un futuro positivo, incentrato sui valori della legalità.