Luci soft e non luminarie per il Natale di Montopoli

Storie di luce. Ci sono racconti che contengono la luce della coesione e della tradizione di una comunità. Storie che riescono a illuminare il Natale grazie a degli ingredienti nascosti, sapori, di cui è ricca l'atmosfera delle festività. Quest'anno l'amministrazione comunale di Montopoli ha voluto illuminare il capoluogo e le frazioni con queste luci, più intime, scegliendo di non accendere le luminarie.

"Non è una questione economica – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – perché le luminarie lo scorso anno sono state realizzate grazie al contributo delle aziende del territorio; ma un gesto simbolico di rispetto e solidarietà nei confronti di tutti coloro che hanno visto e vedranno triplicare il costo dell'energia elettrica nelle ultime bollette".



Montopoli, dunque, non rinuncerà all'atmosfera natalizia. "In queste ultime settimane – aggiunge l’assessore Valerio Martinelli – abbiamo ascoltato e raccolto tutte le proposte che i centri commerciali naturali, le singole attività, le associazioni hanno voluto sottoporci per il periodo di dicembre, l’amministrazione ha deciso di sostenerle tutte con le risorse comunali".



Nei prossimi giorni, sarà presentato il calendario complessivo con tutti gli appuntamenti: mercatini di Natale, concerti, enogastronomia, iniziative per le famiglie e per i bambini. Appuntamento importante saranno poi le celebrazioni per i 100 ani del presepe di San Romano. Si parte domani, domenica 4 dicembre, con i primi due mercatini: a Montopoli, organizzato dalla Pro Loco e a Marti da Martinfiera.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa