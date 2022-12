NurSind, Giannoni confermato coordinatore Toscana

Giampaolo Giannoni è stato confermato coordinatore regionale del NurSind nel corso dell’assemblea elettiva che si è tenuta l’altro giorno presso la sede di Sesto Fiorentino del sindacato delle professioni infermieristiche. Vice coordinatrice è l’aretina Maria Rosa Chiasserini, che ricopriva la stessa carica anche nel precedente mandato.

Sessant’anni, originario di San Miniato, Giannoni è infermiere dal 2017. Appassionato di Fiorentina, buon vino e padre di due figli, è stato confermato da qualche settimana anche segretario territoriale del NurSind di Firenze.

“Ringrazio tutti i segretari territoriali per la fiducia che hanno voluto nuovamente accordarmi - commenta - e sono pronto a difendere per un altro triennio gli interessi della categoria. Ci attende un futuro non semplice: veniamo da una pandemia lunga due anni e mezzo che non siamo ancora riusciti a lasciarci alle spalle. Il personale sanitario è stremato da turni massacranti e all’orizzonte non si vedono miglioramenti sostanziali. Ecco perché dobbiamo tenere alta l’attenzione sui diritti e sulla condizione delle professioni infermieristiche. NurSind Toscana, che rappresenta una larga fetta del personale di questo settore, c’è ed è pronto a fare la sua parte. Come sigla sindacale firmataria del contratto nazionale di lavoro ci attende il compito importantissimo di vigilare sull’applicazione del contratto stesso. Il tutto senza tralasciare la grande attenzione necessaria per controllare il corretto utilizzo delle risorse del PNRR destinate alla sanità in Toscana, che non possono essere esclusivamente dedicate alle strutture, ‘dimenticando’ il personale”.

Fonte: Nursind Toscana