Ponte di Monteverdi: il punto del presidente della Provincia di Pisa

"Iniziati già da ieri i lavori da parte della struttura tecnica della Provincia di Pisa per poter ripristinare quanto prima la viabilità nel Comune di Monteverdi: daremo costanti informazioni al riguardo, volte a limitare, per quanto possibile, i disagi per le Comunità coinvolte da questo evento": con queste parole il presidente Massimiliano Angori torna ad intervenire sull'argomento.

"Come gruppo consiliare di maggioranza, stiamo pensando di mettere a punto una serie di iniziative istituzionali per chiedere al Governo nazionale interventi efficaci volti al pieno esercizio delle nostre competenze, legate anche alla sicurezza della viabilità"

Fonte: Ufficio Stampa