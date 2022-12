Spaccio in zona Campo di Marte, denunciati in cinque

Stroncato un giro di spaccio di cocaina in zona Campo di Marte, a Firenze, dove un 33enne è stato sottoposto a fermo, mentre altri quattro soggetti, tutti stranieri che vivono con lui in casa, sono stati denunciati in concorso per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per aver violato le norme che regolano il soggiorno degli stranieri sul territorio.

Gli agenti della polizia municipale, la scorsa notte in abiti civili, hanno osservato un momento di spaccio in cui il 33enne, noto come spacciatore, stava vendendo una dose di cocaina a un 24enne dopo esser uscito dalla sua abitazione. Allora gli agenti della Municipale hanno deciso di procedere alla perquisizione dell'appartamento, occupato da altri quattro connazionali. Durante la perquisizione sono state rinvenute altre cinque dosi di cocaina pronte per la vendita, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.