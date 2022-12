Volley Firenze, Il Bisonte affronta in casa Casalmaggiore

Seconda partita casalinga consecutiva per Il Bisonte Firenze, che dopo il successo di domenica scorsa contro Perugia è pronto a ospitare a Palazzo Wanny la Trasporti Pesanti Casalmaggiore, reduce da due vittorie consecutive: si gioca domani alle 17, e sarà probabilmente una partita decisiva per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, visto che le bisontine sono settime con 14 punti, mentre le rosa sono none a una lunghezza di distanza, ma con una partita in meno. Un successo potrebbe quindi consolidare il piazzamento fra le prime otto per la squadra di coach Bellano, che si presenterà all’appuntamento al completo.

EX E PRECEDENTI – Le ex dell’incontro sono quattro. Due giocano attualmente a Firenze: Carlotta Cambi, che con Casalmaggiore ha vinto Supercoppa Italiana e Champions League nel 2015/16, e Dayana Kosareva, che ha vestito la maglia rosa nella serie A1 2020/21. Dall’altra parte invece ci sono Elena Perinelli, che ha giocato a Firenze nella stagione 2015/16 in A1, e Laura Melandri, bisontina nella serie A1 2016/17. I precedenti fra le due squadre sono ventidue, con Il Bisonte che ha vinto sette volte (di cui quattro negli ultimi cinque confronti giocati), a fronte di quindici sconfitte.

LE PAROLE DI MASSIMO BELLANO – “Casalmaggiore è un avversario di ottimo livello perché ha un bel mix fra giocatrici giovani ed esperte e un gioco veloce che è diverso rispetto a quello delle squadre che abbiamo affrontato ultimamente, ad eccezione forse di Conegliano: difendono tanto e sono molto agguerrite, in più il recupero di Dimitrova rende il match ancora più complicato, perché è una pedina importante per loro e un elemento in più a cui dovremo porre attenzione per portare la partita nella direzione che vogliamo. Per quanto ci riguarda c’è un po’ di stanchezza ma anche tanta voglia di far bene in casa davanti al nostro pubblico: siamo molto concentrati e vogliamo chiudere al meglio questo ciclo di undici partite molto impegnative e ravvicinate, perchè poi avremo due settimane di pausa e a seguire comincerà una seconda parte di stagione più regolare, con ritmi che ci premetteranno di prepararci al meglio gara per gara”.

LE AVVERSARIE – La Trasporti Pesanti Casalmaggiore di coach Andrea Pistola dovrebbe schierarsi con la statunitense Lauren Carlini (classe 1995) in palleggio, la bulgara Emiliya Dimitrova (1991) come opposto, l’olandese Juliët Lohuis (1996) e Laura Melandri (1995) al centro, Elena Perinelli (1995) e la statunitense Alexandra Frantti (1996) in banda e Chiara De Bortoli (1997) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Il Bisonte Firenze e Trasporti Pesanti Casalmaggiore sarà trasmessa in diretta streaming, in esclusiva, su Volleyball World Tv, previa sottoscrizione di un abbonamento sul sito www.volleyballworld.tv. Inserendo il codice FIRENZE10 ci sarà la possibilità di usufruire del 10% di sconto sull’abbonamento.

