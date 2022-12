Fucecchio tricolore, premiati atleti e società sportive d'eccellenza

Un riconoscimento agli atleti e alle società sportive che, nella stagione 2021/2022, hanno ottenuto risultati di prestigio in ambito nazionale portando in alto il nome di Fucecchio. Si è svolta ieri la cerimonia di premiazione delle più belle realtà sportive fucecchiesi, alla presenza del sindaco Alessio Spinelli e dell'assessore allo sport Fabio Gargani che hanno consegnato le targhe e gli attestati agli atleti e alle società coinvolte.

Cinque gli atleti premiati singolarmente per i traguardi raggiunti. A partire dalla più piccola, Viola Bassini, ginnasta di pattinaggio artistico della Polisportiva Omega che a soli cinque anni può già vantare un primo posto in Toscana e un sesto posto ai Campionati Nazionali AICS. Alessio Avellino, cestista della Folgore Fucecchio che, dopo aver praticato karate fino all’età di 17 anni, da due anni ha intrapreso la carriera cestistica partecipando, nel 2022, all’Eurocup per sordi con il Gs Varese e all’Europeo con la Nazionale sordi.

Nico Falcone, Campione Italiano 2022 di reining, disciplina dell’equitazione americana nella quale ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Youth 14-18 anni.

Francesco Frediani, che vanta un palmares di 11 titoli toscani vinti in varie specialità tra cui la corsa campestre e che nel 2019 si è laureato Campione Italiano di corsa fino ad essere selezionato, nel 2022, per rappresentare l’Italia ai Mondiali di corsa in salita categoria Master, classificandosi terzo nella categoria a squadre.

Donato Agostini, Campione Italiano di randonnèe, disciplina che consiste in una libera pedalata lungo un percorso stabilito dagli organizzatori, nella quale ha raggiunto il traguardo degli 11.580 km percorsi.

Passando alle società sono state premiate la Ginnastica Il Cigno, l’Atletica Fucecchio e il Team Lippi. Le ginnaste de Il Cigno hanno preso parte ai Campionati Nazionali AICS 2021 conquistando quattro ori, due argenti e un bronzo grazie alle prove delle atlete Eva Paolini, Melissa Silvestri, Adele Bertini, Gemma Lelli, Viola Cartoni, Matilde Capuzzo e Eva Masoni.

L’Atletica Fucecchio ha invece preso parte al Campionato Italiano Individuale e per Regioni categoria Cadetti dove ha conquistato un secondo posto nel getto del peso con Riccardo Masini, un settimo posto nei 2000 metri con Alessandro Santangelo e un quattordicesimo posto nel lancio del peso femminile con Alice Lorieri.

Infine, il Team Lippi, nato per riunire gli appassionati di fuoristrada e condividere la passione per la guida offroad, ha conquistato il Titolo Italiano alla prima edizione della Fun&Race 4x4, competizione a tappe per fuoristrada che si è tenuta in Liguria, alla quale hanno preso parte Alessio Lombardelli, Dario Fanani, Ferrino Puccinelli, Lorenzo Polito, Riccardo Eifelli e Stefano Posarelli.

“Ringrazio tutte le società, gli atleti e le famiglie per questi splendidi traguardi che portano in alto Fucecchio e l’intero movimento sportivo della nostra città – commenta il sindaco Alessio Spinelli -. Lo sport identifica tutti quei valori che devono accompagnarci nella nostra vita, quali il rispetto, la lealtà, l’amicizia e lo spirito di sacrificio. Per questo è importante sottolineare i traguardi che i nostri ragazzi hanno ottenuto, affinchè siano da esempio e buon auspicio per il futuro. E quale momento migliore per farlo se non quello che anticipa il Natale.”.

“Dopo due anni di stop a causa del Covid era giusto e doveroso riportare l’attenzione sulle nostre eccellenze - prosegue l’assessore allo sport Fabio Gargani -. Dopo la nascita della Consulta dello Sport, credo che dare spazio ai risultati ottenuti dai nostri atleti sia un altro passo importante per sottolineare la centralità e l’importanza dello sport all’interno della nostra comunità”.

Durante la premiazione, tutti gli atleti hanno letto uno dei 15 articoli della Carta Etica dello Sport, redatta nel 2011 dall’Assessorato allo Sport della Regione Toscana, che definisce i principi etici, educativi, culturali e salutistici della pratica sportiva.