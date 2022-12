Natalia Fucecchio parte oggi: tante attrazioni per i bambini

Torna in una location tutta nuova la grande festa del Natale a Fucecchio: Natalia! Quest'anno la popolare kermesse si veste di nuovo, inserendosi in una cornice ancora più suggestiva, quella del Castello di Fucecchio. Il Parco Corsini, insieme al complesso delle Torri risalenti al quattordicesimo secolo, si accende di magia con le particolari ambientazioni natalizie e un programma tutto da scoprire nei giorni del 4, 8, 11, 18 dicembre e 6 gennaio.



Il punto di forza di questa manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, è sempre stata l'offerta unica di eventi per bambini. "Noi non improntiamo la festa su di un aspetto commerciale - spiega il referente dell'organizzazione Alessio Innocenti - ma su emozioni da far vivere ai più piccoli. Da tutta Italia ci contattano per poter partecipare alle nostre merende con Babbo Natale e al The con Alice il Cappellaio Matto e il Bianconiglio; non mancheranno poi il mago, la truccabimbi, il momento delle storie incantate, tutto alla presenza di Minnie, Topolino, Paperino e Paperina e l'immancabile Grinch, che ormai abbiamo definitivamente convertito ad amante del Natale! Ma non vogliamo svelare oltre perché il pubblico possa scoprire con i suoi occhi l'incanto di Natalia!”.



Torna, dopo la pausa Covid, l'altro momento unico di Natalia: la Parata di Babbo Natale che attraverserà le vie del centro portando tanta allegria tra i negozi vestiti a festa del Centro Commerciale Naturale. Quest'anno la festa diventa ancora più ricca aprendo gli orizzonti a nuove collaborazioni, come quella con la Limonaia, il locale storico di Fucecchio che si trova all'interno di Parco Corsini. E grazie a questo, infatti, per la prima volta Natalia avrà un appuntamento tutto serale previsto per l'11 dicembre.



Il trasferimento dell'evento al Parco Corsini offrirà ai visitatori di Natalia anche un'ulteriore opportunità: quella di visitare il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio, l'intero complesso medievale di Parco Corsini con il nuovo punto panoramico sulla sommità della Torre di Mezzo e la posta di Babbo Natale, ambientata nel suggestivo scenario della Torre Grossa.



Per raggiungere l'evento sarà disponibile anche un bus navetta (anche per trasporto di persone diversamente abili) con partenza dai loggiati della chiesa di Piazza La Vergine. Per informazioni sull'evento contattare il numero 347.5039012 oppure 335.6169132.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa