A San Miniato l'Immacolata è anche il giorno della mezza maratona

La città di San Miniato si prepara per la speciale festività dell’8 dicembre. L’Immacolata qui è sinonimo da oltre dieci anni di mezza maratona: i cittadini si lasciano coinvolgere dall’evento e soprattutto dal clima di festa che s‘instaura per le vie, vedendo passare centinaia di corridori provenienti da tutta la regione e non solo.

La gara, inserita nel calendario nazionale Fidal e valida quale Campionato Regionale degli Amministratori Toscani, anche quest’anno avrà grandi numeri di partecipazione, soprattutto considerando che col passare dei giorni e l’avvicinarsi della data le iscrizioni aumentano di numero.

Come sempre la manifestazione toscana è abbinata a molte altre prove, andando a comporre un programma giornaliero in grado di soddisfare le esigenze podistiche di ognuno. Ci sarà quindi la Mini Run per i più piccoli e la Marcia del Tartufo Bianco per chi non ama l’agonismo, proposta oltretutto su varie distanze (10, 7 e 3 km).

La gara di quest’anno, l’undicesima della serie partirà alle 9. Confermato il percorso che coinvolge anche le frazioni di La Catena, Ponte a Egola e Molino d’Egola, avendo per epicentro la Casa Culturale di Via Pizzigoni, in prossimità della quale verrà data la partenza, mentre l’arrivo è posizionato nella vicina Via Pestalozzi.

Chi volesse iscriversi alla mezza maratona può ancora farlo, al costo di 25 euro.

Le adesioni si chiuderanno al mattino stesso della gara. Tantissimi i premi a disposizione, per mantenere anche nel dopo gara quel clima di festa che ha fatto della Mezza Maratona di San Miniato (intitolata a Giuseppe Cerone) qualcosa di unico. I primati della gara sono del ruandese Primien Manirafasha, primo nel 2018 in 1h05’22” e Claudia Dardini, trionfatrice nel 2015 in 1h18’28”.