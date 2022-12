Abc, la prima squadra difende la vetta. Torna a vincere anche il Gialloblu

Lo insgena la storia, con Agliana è necessario soffrire. Ma stavolta anche gioire. Il cuore immenso di questa Abc Solettificio Manetti supera un altro, grandissimo ostacolo. E sul 75-70 che fa vibrare il PalaBetti mantiene la vetta della classifica. Un’Abc che ha letteralmente dominato le prime due frazioni, salvo poi subire la rimonta aglianese e arrivare a giocarsi il tutto per tutto in un finale concitato ed emozionante. Ma sul 71-70 il cuore ed il carattere di questa squadra hanno fatto la differenza. Il tutto condito da una prestazione corale, con cinque uomini in doppia cifra (Nepi, Belli, Cantini, Scali, Pucci) e il supporto della panchina che, mai quanto stasera, si è rivelato decisivo. Una prestazione che ha interrotto la striscia positiva della Endiasfalti Agliana, striscia che durava da quattro giornate, permettendo al fortino gialloblu di restare inviolato. Una vittoria che inaugura una settimana di fuoco, che proseguirà mercoledì alle 21, di nuovo al PalaBetti, per i quarti di finale di Coppa Toscana contro Quarrata, per terminare domenica alle ore 18 sul parquet della Toscanini di Prato.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Belli, Nepi, Pucci, Scali, Cantini

Agliana: Zita, Nesi, Tommei, Cinalli, Bruno

Buono l’approccio dell’Abc che si porta sull’8-2 a firma Cantini dopo tre giri di lancette costringendo coach Mannelli al primo time out della gara. Si riparte con la tripla di Cinalli che tiene Agliana aggrappata finchè è di Bruno il primo vantaggio ospite: 10-11 a metà frazione. Di Scali il nuovo sorpasso gialloblu sul 13-11, quando la difesa castellana alza l’intensità e recupera tre palloni importanti che innescano prima la tripla di Belli e poi la penetrazione di Nepi: parziale di 12-2 e 22-13 sul tabellone alla prima sirena.

Un Nepi scatenato tiene i suoi in controllo nei primi minuti della seconda frazione (26-18) per poi servire a Pucci l’assist della tripla che vale la doppia cifra di vantaggio: 29-18 al 13′. Sponda Agliana, Nieri e Bonistalli mantengono gli ospiti in scia dalla lunetta (29-21) ma ci pensano Belli e il solito Nepi a ristabilire l’inerzia in favore dell’Abc: 34-21 a metà frazione. La risposta neroverde arriva dall’arco a firma dell’ex Tommei ma la pressione difensiva castellana resta alta e permette ai gialloblu di amministrare il vantaggio (42-28 al 18′). Poi, nell’ultimo giro di lancette prima del riposo lungo, Scali e Belli infilano due triple pesantissime che mandano le squadre negli spogliatoi sul 51-33.

Nepi dalla lunetta inaugura la ripresa (53-33) per poi lasciare spazio a due ottime giocate di Cantini che valgono il 59-35 al 23′. Ma è proprio qui che Agliana gira la sfida. Cinalli batte un colpo, Bruno lo segue e Nesi suggella un mini break di 0-6 (59-41). Coach Angiolini chiama time out per mettere ordine ma al rientro gli ospiti mantengono l’inerzia. Cannone e Razzoli prendono per mano i neroverdi e infilano tre bombe a distanza ravvicinata dimezzando lo svantaggio: 63-50 al 26′. L’attacco gialloblu si inceppa e le maglie difensive si allargano così Agliana ringrazia e riapre completamente i giochi andando a coronare un parziale di 4-21: 63-56 alla terza sirena.

Una giocata corale, chiusa dalla tripla di Pucci, vale il nuovo +10 all’inizio dell’ultimo quarto, ma prima Nesi e poi Tuci tengono gli ospiti incollati: 68-63 al 33′. Agliana approfitta dell’inerzia che adesso è tutta in proprio favore ed è ancora Nesi a punire la difesa castellana con la tripla del -3 (69-66 al 35′), finchè un’azione da tre punti di Zita vale il 71-70 quando partono gli ultimi tre giri di lancette. Ma qui l’Abc si compatta ed emerge tutto il cuore gialloblu. Nepi spezza in due la difesa aglianese e appoggia al ferro per il 73-70 mentre due provvidenziali recuperi difensivi lanciano Belli per il 75-70 che fa esplodere il PalaBetti. La vetta è ancora gialloblu.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – ENDIASFALTI AGLIANA 75-70

Abc Solettificio Manetti: Rosi, Lazzeri C., Corbinelli ne, Pucci 10, Merlini ne, Scali 12, Lilli ne, Nepi 24, Tavarez 2, Lazzeri A., Cantini 11, Belli 16. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Endiasfalti Agliana: Nesi 5, Mucci, Zita 7, Bruno 10, Cinalli 12, Bibaj ne, Razzoli 11, Nieri 6, Tuci 7, Bonistalli 1, Cannone 8, Tommei 3. All. Mannelli. Ass. Mannucci.

Parziali: 22-13, 51-33 (29-20), 63-56 (12-23), 75-70 (12-14)

Il Gialloblu Castelfiorentino espugna 47-53 il parquet dell’Olimpia Legnaia e conquista i primi due punti lontano da casa.

Un Gialloblu Castelfiorentino incerottato tira fuori anima e cuore e conquista il primo successo stagionale lontano da casa. A farne le spese è l’Olimpia Legnaia, che cade a domicilio 47-53. Una vittoria doppiamente importante proprio perchè giunge in uno scontro diretto, e che permette ai ragazzi di Dario Chiarugi di confermare le ottime indicazioni emerse sette giorni fa al PalaBetti, quando a cadere era stata la capolista Laurenziana. Nonostante un’infermeria gremita come accennato (oltre ad Alessio Caggiano, out anche Giulio Mugnaini, Federico Turini e Vittorio Castellacci), i gialloblu danno vita ad una prestazione corale, in cui l’intensità difensiva riesce a colmare le lacune offensive permettendo alla truppa castellana di condurre dal primo all’ultimo minuto.

Ottimo l’avvio dei gialloblu che approcciano con la giusta mentalità e chiudono l’area, tanto che i padroni di casa mettono a segno soltanto cinque punti nell’intera prima frazione. Dopo il passaggio al 10′ sul 5-13, nel secondo quarto il vantaggio castellano resta praticamente invariato mandando le squadre al riposo lungo sul 21-29. Nella ripresa arriva la reazione fiorentina e la gara procede a strappi, ora da una parte ora dall’altra, fino al 38-39 alla terza sirena. Ma nel momento in cui l’inerzia rischia di girare pericolosamente dalla parte dei locali, i gialloblu sono bravi a riprendere in mano il controllo e gestire al meglio gli ultimi cinque giri di lancette. E qui le scelte offensive da un lato, e l’attenzione in difesa dall’altro, incanalano definitivamente la sfida.

Prossimo impegno sabato alle ore 21 al PalaBetti contro il Costone Siena.

OLIMPIA LEGNAIA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 47-53

Tabellino: Zampacavallo 11, Ciampolini 8, Talluri T. 5, Buti 5, Dragoni 2, Talluri J. 8, Iserani 5, Flotta 9, Cavini, Cetti, Pratelli, Turini ne. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 5-13, 21-29 (16-16), 38-39 (17-10), 47-53 (9-14)

Arbitri: Chirco di Firenze, D’Agostino di Campi Bisenzio.

Fonte: Abc Castelfiorentino