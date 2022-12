Assemblea della Fratellanza, due giorni di eventi con la Misericordia di Empoli

Il programma di eventi organizzato in occasione dell’Assemblea della Fratellanza della Misericordia di Empoli, prenderà il via Mercoledì 7 Dicembre alle ore 18,30 con la Benedizione del Presepe allestito dai volontari della Misericordia in Piazza Farinata degli Uberti.

Il programma proseguirà Mercoledì 7 alle ore 21,30 nella Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani con il Concerto del Coro dell’Immacolata diretto dal Maestro Alessandro Bartolozzi.

Giovedì 8 dicembre alle ore 9,30 presso la sede di Via Cavour, si svolgerà la Presentazione della nuova centrale operativa della Misericordia.

Il momento centrale delle iniziative è fissato per Giovedì 8 dicembre alle ore 10,00 sempre presso la sede storica in Via Cavour, con l’Assemblea della Fratellanza, con la Relazione Morale del Governatore della Misericordia Pier Luigi Ciari che riferirà nei dettagli sull’attività svolta nel 2022 e sui programmi futuri. Nel corso dell’Assemblea, come da tradizione, verranno premiati i volontari che abbiano raggiunto un certo numero di servizi.

La mattinata di Giovedì 8 Dicembre si concluderà alle ore 12,00, nella Collegiata di Sant’Andrea con la Vestizione dei nuovi fratelli volontari.

Da segnalare, infine, che nelle domeniche dell’11 e del 18 dicembre i volontari saranno presenti in Piazza Farinata degli Uberti con il Teatrino delle Marionette dedicato ai bambini.

Fonte: Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli