Associazione Borgogni, le tre proposte lanciate dalla raccolta fondi al Tuscany Hall

Come ogni anno dalla fondazione dell’Associazione Gabriele Borgogni Onlus, si è svolta a Firenze la serata benefica “Guida la tua vita - La sicurezza stradale è una questione di testa”. Da 17 anni l’appuntamento è in calendario ai primi di dicembre, per ricordare l’omicidio stradale di Gabriele, il diciannovenne ucciso il 4 dicembre 2004 da un automobilista di 55 anni che, in stato di ebbrezza, ha ignorato un semaforo rosso. La cena rappresenta l’occasione per raccogliere i fondi da utilizzare per la realizzazione dei nuovi progetti, e fare un bilancio di quelli relativi all’anno che si sta chiudendo. Per il 2022, la serata benefica si è svolta al Tuscany Hall.

Condotto da Eva Edili, speaker di Radio 102.7 e Lady Radio, e da Andrea Agresti, dal 2004 nella squadra de “Le iene” di

Italia 1, l’evento è stato aperto da un videomessaggio di Fiorello, che ha voluto essere presente con un suo intervento

sulla sicurezza stradale legato all’attualità, al drammatico incidente nel quale è stato coinvolto il campione di ciclismo

Davide Rebellin.

Ancora una volta alla serata benefica hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, oltre a vari ospiti del mondo dello spettacolo. L’Associazione, alla presenza del Sottosegretario all'Economia e Finanze, Lucia Albano, ha proposto la modifica dell’articolo 589 bis del Codice penale (“omicidio stradale”) con l’introduzione dell’aggravante a chi causa la morte di una persona se, alla guida di un mezzo motorizzato, utilizza un dispositivo elettronico.

Il Sottosegretario Albano si è resa disponibile a far valutare la proposta, concorde con l’Associazione che l’utilizzo del cellulare alla guida è una distrazione non accettabile e che devono essere presi provvedimenti. «Il Governo - precisa Lucia Albano - garantisce il massimo impegno affinché le strade italiane siano sempre più sicure, attraverso l'intensificazione dei controlli, la promozione di una cultura della sicurezza e della responsabilità, la prevenzione circa l'abuso di alcol e l'uso di droga, oltre che con interventi sulle infrastrutture e sui sistemi di mobilità pubblica. Urge, inoltre, una riflessione sul tema della distrazione alla guida, nel quale forte impatto ha l'uso dello smartphone; in tal senso è interessante la proposta della Presidente dell'Associazione, Valentina Borgogni, sulla quale si potrà effettuare un serio approfondimento. Meritoria è

dunque l'opera dell'associazione, che si attiva non solo nell'assistenza alle famiglie, ma nel promuovere una cultura della responsabilità oltre che della conoscenza del Codice della strada, nelle scuole e negli ambienti educativi. L'educazione alla

consapevolezza di sé e dell'altro è sempre la chiave per un lavoro sinergico delle istituzioni tutte».

Subito dopo ha raggiunto il Tuscany Hall anche il Sindaco di Firenze, Dario Nardella: «Non molliamo la presa sulla sicurezza stradale e sosteniamo il grande lavoro delle associazioni su questo tema, come testimonia la serata organizzata dall’associazione Borgogni. Un evento che consentirà di finanziare progetti in grado di affrontare il tema della sicurezza stradale a 360 gradi. Negli ultimi otto anni abbiamo avuto 20mila feriti e 97 morti sulle strade per incidenti stradali, un dato terribile, che ci porta a dire basta. Ringrazio l’Associazione Borgogni per l’impegno costante e la dedizione: solo unendo le forze possiamo fronteggiare questo scenario drammatico».

Un saluto - online - è arrivato anche dalla Sen. Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, lo scorso anno presente all'evento e da sempre vicinissima all'Associazione presieduta da Valentina Borgogni.

Dopo i saluti istituzionali, la presidente della Associazione, Valentina Borgogni, ha affermato: “Ogni anno la nostra cena raccolta fondi è un’emozione forte. Sono molto soddisfatta della serata, un momento importante per l’Associazione, con le tante Istituzioni locali e anche nazionali presenti che ringrazio e i tantissimi amici sempre a nostro fianco. C’è stato un confronto costruttivo con il Sottosegratario On. Lucia Albano in merito ad una proposta che porta avanti l’Associazione per l’introduzione dell’aggravante del cellulare alla guida, siamo onorati di aver regalato un sorriso a Paolo donandogli l’assegno per l’acquisto della protesi di cui ha bisogno, insieme al Lions Club Filippo Neri, e abbiamo provato a fornire spunti riflessione importanti riguardo un tema molto dibattuto, come quello dei monopattini.

Abbiamo raggiunto un ottimo risultato con la vendita dei biglietti della lotteria, grazie ai tanti sponsor che ci hanno sostenuto quest’anno, fondi che saranno tutti versati per il crowdfunding del progetto “Mai più soli dopo un incidente stradale”.

Tra i numerosi invitati presenti, hanno voluto dimostrare la loro vicinanza all’Associazione Borgogni, il Senatore Paolo

Marcheschi; il Governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani; la Vice Presidente della Regione Toscana, Stefania

Saccardi; il Consigliere Regionale, Francesco Torsell; gli Assessori del Comune di Firenze, Cecilia Del Re, Sara Funaro e

Benedetta Albanese; il Presidente del Consiglio Comunale di Firenze, Luca Milani, il Presidente Istituto degli Innocenti

Maria Grazia Giuffrida; la Rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci, il Capo di Gabinetto della Questura di Firenze, Alfonso Di Martino.

Per il 2023 sono tre i progetti sui quali saranno concentrati gli sforzi dell’Associazione:

1. il progetto psicologico per i familiari di vittime della strada e per gli operatori di Polizia quando avviene un sinistro mortale in area metropolitana di Firenze (raccolta crowdfunding su: www.eppela.com/maipiusoli)

2. il progetto di Pet Therapy nel reparto di Unità Spinale di Firenze

3. l’aiuto nell’acquisto di protesi per persone economicamente svantaggiate.

Va esattamente nella direzione del terzo progetto la consegna di un assegno di 7.000 euro che il Lions Club Filippo Neri Firenze, ha consegnato a Paolo Viscariello per l’acquisto della protesi della gamba di cui ha bisogno a seguito della perdita dovuta ad un sinistro stradale.

Sono inoltre state avviate due importanti sottoscrizioni: la prima relativa a un protocollo d’intesa con la Fondazione Istituto degli Innocenti Ets, per la realizzazione della Bottega della Legalità, all’interno della quale verranno realizzati laboratori sul tema dell’educazione stradale rivolti a bambini e ragazzi al fine di far crescere conoscenza e consapevolezza sui diritti, i doveri e le responsabilità di ciascuno per la sicurezza di tutti; la seconda con la Blue Clinic Centro di Riabilitazione Fisico Motoria, per definire agevolazioni e percorsi personalizzati alle vittime di sinistri stradali che si rivolgeranno tramite l’Associazione.

Durante la serata sono stati raccolti quasi 10.000 euro, di cui 2.000 euro andranno a sostenere il progetto di crowdfunding “Mai più soli dopo un incidente stradale”, grazie ad un bando della Fondazione CR Firenze e patrocinato dalla Città Metropolitana di Firenze e dall’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana.

Fonte: Associazione Gabriele Borgogni Onlus