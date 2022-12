I Biscotti di Prato in edizione speciale: collaborazione con Gucci Osteria di Bottura

Per le feste natalizie il Biscottificio Mattei e Gucci Osteria di Massimo Bottura hanno creato una collaborazione per realizzare i Biscotti di Prato in una versione speciale, arricchita con mandorle caramellate salate.

I famosi biscotti pratesi saranno confezionati in un packaging speciale rosa con il classico filo blu. Il costo è di 20 euro a confezione.

I biscotti sono confezionati a mano e sono in vendita da oggi, 5 dicembre, solo nei negozi Antonio Mattei di Prato in via Ricasoli, a Firenze al Museo Bottega in via Porta Rossa e a Gucci Osteria.

Chi non ha la possibilità di recarsi fisicamente in questi negozi può comprarli online dai siti del biscottificio o dell’osteria.