Concorso letterario per romanzieri under 20 a Bagno a Ripoli

Giovani penne cercansi a Bagno a Ripoli. Le ragazze e i ragazzi under 20 appassionati di scrittura sono chiamati a raccolta dal concorso letterario indetto da Avis Bagno a Ripoli e dal Comune. Per partecipare ed inviare il proprio racconto c’è tempo fino al 31 gennaio. Successivamente una giuria selezionata individuerà i primi cinque elaborati, che saranno premiati.

All’iniziativa possono partecipare le ragazze e i ragazzi “aspiranti romanzieri” nati nel 2003 e residenti a Bagno a Ripoli o tutti coloro che sono nati nel 2004 e frequentano il liceo Gobetti-Volta a Bagno a Ripoli. E’ prevista la possibilità di partecipare anche per i non residenti nati nel 2003 che siano però iscritti ad Avis Bagno a Ripoli.

“Invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze a partecipare con i loro racconti - dichiara l’assessore alle politiche giovanili Francesco Pignotti –. Questo concorso, organizzato da Avis che ringraziamo, è un modo in più per sostenere, supportare e promuovere la creatività, in questo caso "in punta di penna", dei nostri ragazzi. Servirà anche per dare visibilità e creare nuove occasioni per coltivare i giovani talenti”.