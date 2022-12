I consigli dei 'bibliotecari per un giorno' sono in vetrina

Una vetrina per raccontare le proposte di lettura selezionate dai 'bibliotecari per un giorno' della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. E' quella della Sezione Ragazzi della struttura di via dei Neri 15, a Empoli: intitolata "La scienza. Tra flora e fauna", contiene infatti i libri selezionati dai piccoli partecipanti al progetto "Ti regalo un giorno da bibliotecario #bimbimbiblio".

La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” è dedicata invece all’ultima edizione di Germogli 2022 ed espone libri a tema e i gadget tanto attesi, alcuni realizzati dal gruppo Sferruzza Sferruzza in vendita presso il banco principale della biblioteca. Da segnalare, sempre nella Sezione Ragazzi, la selezione di dvd "Gli imperdibili" , film da ragazzi ma non solo, da vedere in compagnia magari dopo una lunga giornata di scuola o di lavoro.

Per dare un'occhiata ai suggerimenti in fatto di letture e dvd o per usufruire dei servizi offerti dalla biblioteca comunale Fucini, gli orari di apertura sono i seguenti: per la Sezione Ragazzi dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, mentre per la sezione generale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Empoli