Donna trovata morto sotto un viadotto a Firenze

Una donna senza fissa dimora, di 40 anni e originaria di Latina, in Lazio, è stata trovata senza vita sotto al viadotto dell’Indiano a Firenze. Il ritrovamento risale a domenica mattina.

A chiamare il 112 è stato il fidanzato, di origine senegalese. La donna, secondo gli accertamenti svolti dal medico legale, sarebbe morta per cause naturali. Non ci sono segni di violenza sul corpo. Gli inquirenti avrebbero appurato che la donna soffriva di alcune malattie per cui era stata curata negli anni negli ospedali fiorentini.

Secondo la polizia la donna viveva da almeno due anni con il fidanzato in una tenda sotto al viadotto.