Elfi ma anche Minnie e Topolino, a Fucecchio buona la prima per Natalia

Non sono bastate le previsioni meteorologiche tutt'altro che rassicuranti a frenare la voglia di Natale a Fucecchio, con tanti visitatori che ieri sono accorsi alla “prima” di Natalia, il Paese di Babbo Natale. La rassegna, promossa dall'associazione Madonna delle Cinque Vie in collaborazione con la Contrada Porta Raimonda, quest'anno si è spostata al Parco Corsini, che si è trasformato in un vero e proprio castello di Babbo Natale. Così, dalla mattina fino a sera, tanti bambini hanno potuto vivere momenti magici grazie alle merende con Babbo Natale, alle danze con gli elfi fino al tè con Alice, il Cappellaio Matto e il Bianconiglio. Poi spazio al mago, alla truccabimbi e ai racconti incantati alla presenza di Minnie, Topolino, Paperino e Paperina oltre all'immancabile Grinch. Il tutto fino al gran finale, con la Parata di Babbo Natale che ha attraversato le vie del centro. Un successo andato ben oltre i confini locali, con visitatori accorsi da tutta la Toscana e anche da fuori regione. Tra questi una famiglia di Moncalieri, giunta in Toscana per il weekend, che ha scelto di trascorrere la domenica a Natalia provocando lo stupore perfino di Babbo Natale, che non si aspettava di incontrare, tra i tanti, proprio un bambino piemontese.

“Siamo felici della grande partecipazione del pubblico a questo primo appuntamento di Natalia – commenta l'assessore al commercio Valentina Russoniello –. Un successo che se da un lato premia gli sforzi degli organizzatori, dall'altro rappresenta, seppur con un cambio di location più lontana dal Centro Commerciale Naturale, un veicolo importante per il commercio locale, in particolare in questo Natale in cui l'attenzione al risparmio energetico si è tradotta in riduzione delle luminarie. Natalia è la dimostrazione – conclude – che sostenere le associazioni e la passione dei loro volontari premia poiché il tessuto associativo rappresenta l'anima della nostra comunità”.

I prossimi appuntamenti con Natalia saranno giovedì 8, domenica 11 e domenica 18 dicembre, con il gran finale in programma venerdì 6 gennaio in occasione dell'Epifania.

