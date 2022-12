Il Cinema Passerotti di Peccioli si dota di audio 3D e 33mila W di potenza

Ci sarà soltanto da sedersi, nella penombra del Cinema Passerotti, e godersi il concerto di Cesare Picco. Immergendosi nel racconto per suoni che il pianista e compositore unirà a una tecnologia unica e degna di una grande arena per eventi. L'appuntamento da non perdere a Peccioli, all'interno dell'iniziativa “A Natale libri per te”, è per venerdì 9 dicembre a partire dalle ore 21. Il Cinema Passerotti svelerà, con il concerto di Picco, un nuovo e tecnologicamente all'avanguardia allestimento audio: un audio 3D coinvolgente e non solo in grado di fornire prestazioni sonore di alta qualità, ma rendere la fruizione di qualsiasi tipo di contenuto audio e video una vera esperienza sensoriale.

Il progetto è stato curato dalla K-array di Firenze che per il Cinema Passerotti ha messo a punto un sistema immersivo in formato Dolby surround con possibilità di espanderlo in Dolby Atmos, uno step che renderebbe il Passerotti un luogo di eventi unico in Italia. I diffusori progettati sono posizionati tutt'intorno alle pareti e al soffitto. In combinazione con i finali di potenza K-array, il sistema riesce a ottimizzare qualunque traccia musicale, sia live che riprodotta, i dialoghi del film e gli effetti sonori per fornire un suono spettacolare. Questo audio 3D coinvolgente non solo fornisce prestazioni sonore di alta qualità, ma rende la visione di qualsiasi tipo di contenuto A/V una vera esperienza sensoriale.

I cinque finali di potenza multicanale serie Kommander KA208, KA68 e KA28 che pilotano i diffusori generano una potenza massima di oltre 33.000 Watt, un dato davvero impressionante. Una potenza, però, messa al servizio dello spettacolo “Dreams are made of this” che vedrà Cesare Picco portare il pubblico (ingresso libero senza prenotazione fino a esaurimento posti) in un viaggio nei suoni della notte. E il suo spettacolo si sposa al meglio con quello che Picco considera «il superpotere del suono, quello di costringerci a giocare coi sensi a una velocità doppia del nostro stato naturale».

