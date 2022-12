Ladri a Montelupo, Forza Italia: "Tanti episodi di microcriminalità che la sinistra minimizza"

Quel che è successo al Postamat di Montelupo non è una novità, ma è figlio di un ordine pubblico che non c’è, di un senso di sicurezza che manca, mentre regnano sovrani l’impunità e il degrado.

Qualche mese eravamo a scrivere della macchinetta emettitrice di biglietti, della stazione di Montelupo che era stata vandalizzata, per rubarne l’incasso, fatto passato nel silenzio totale e nell’indifferenza generale, ma avremmo potuto parlarvi dei tanti episodi di microcriminalità che si verificano ogni giorno nel nostro circondario e che la sinistra tende a minimizzare.

Quando si va a discutere nei consigli comunali di sicurezza ci sentiamo dire che il nostro comprensorio è un’isola felice rispetto a tanti altri posti, eppure i reati sono in aumento, che i cittadini non si lamentano, che l’indice di percezione di sicurezza è alto, che le telecamere non servono, basta il controllo del vicinato, insomma è tutto rose e fiori.

Se poi nei consigli comunali chiediamo, più forze dell’ordine, più telecamere o una pattuglia di polizia municipale anche di notte, veniamo sbeffeggiati, derisi e ci viene risposto che non si può militarizzare un comprensorio.

Purtroppo però poi c’è da fare i conti con la realtà e la realtà parla che ieri notte sono stati rubati 50.000 euro. Senza parlare dei costi da sostenere per risistemare la situazione com’era prima, quindi la domanda sorge spontanea: vogliamo continuare così o vogliamo prendere provvedimenti? Vogliamo avere un servizio di polizia municipale anche notturno nel nostro comprensorio che oltre ad occuparsi di sicurezza stradale potrebbe dare una mano alle forze dell'ordine nel pattugliamento del territorio o vogliamo come sempre far finta di nulla, lasciando che la situazione decanti in attesa del prossimo evento criminoso? Vogliamo sistemare qualche telecamera in più a tutela dei cittadini e della sicurezza delle nostre città o vogliamo lasciare la popolazione in difesa e inerme ad affrontare una criminalità dilagante?

Noi come sempre vigileremo e saremo sempre a difesa della sicurezza e dei cittadini.

Diego Crocetti (Coordinatore Forza Italia Capraia e limite) e Giuseppe Romano (Capogruppo Forza Italia all’unione dei comuni del circondario dell’Empolese Valdesa)