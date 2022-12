Lampioni e asfalto nuovi a Michi, lavori programmati ad Altopascio

Sono partiti stamani i lavori di asfaltatura a Michi, lungo via del Ponte alla Ciliegia, che andranno a completare l’intervento di riqualificazione generale della località altopascese. Dopo la rimozione dei vecchi tralicci dell’Enel e l’installazione dei nuovi lampioni per l’illuminazione pubblica, infatti, sono partiti in questi giorni i lavori per i nuovi asfalti che completeranno la messa in sicurezza della zona.

«Nei mesi scorsi - commenta Francesco Mastromei, assessore ai lavori pubblici - l’attenzione su Michi - e in generale su tutte le frazioni del territorio - è stata molto alta. In particolare, in questa zona abbiamo provveduto a interrare i cavi pendenti dell’energia elettrica e a rimuovere i vecchi tralicci. In seguito abbiamo realizzato un nuovo tratto di illuminazione pubblica, che ha contribuito a rendere più bello e più sicuro il territorio. Un’operazione che segue quella avviata e conclusa nel precedente mandato, con la realizzazione del marciapiede lungo via del Ponte alla Ciliegia, sempre a Michi, per dare ai cittadini un passaggio pedonale sicuro. La conclusione di questo intervento consegna a Michi una nuova viabilità, una riqualificazione complessiva che è sinonimo, in questo caso più che mai, di maggiore vivibilità. L’attenzione per la cura, la manutenzione e il miglioramento di tutto il territorio è costante: Altopascio cresce con omogeneità, alla stessa velocità, solo se si cresce tutti insieme».

L’INTERVENTO. In questi giorni, dunque, sono partiti i lavori che porteranno a Michi nuovi asfalti. Con impegno complessivo di spesa che ammonta a circa 100 mila euro, il cantiere interesserà il tratto di strada che dalla Toscogas arriva fino al panificio, al confine con Chiesina Uzzanese.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa