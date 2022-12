Sistemata la strada di San Donato a Vinci, pronta per Natale

Iniziano a Vinci i lavori per la manutenzione straordinaria di un tratto di via Profonda, a San Donato in Greti. Tra gli interventi, una nuova pavimentazione in calcestruzzo drenante e la sistemazione e finitura delle banchine laterali. L'investimento complessivo è di 60mila euro. La fine dei lavori è prevista per il 24 dicembre, salvo maltempo che potrebbe comportare un allungamento dei tempi per le lavorazioni.

“Si tratta di lavori importanti, che era necessario fare con urgenza – ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Vittorio Vignozzi - . Quel tratto di strada 'bianca', per la sua conformazione e per la quantità di auto che la percorrono giornalmente, richiedeva una manutenzione annuale decisamente impegnativa per l'amministrazione. Questo nuovo manto drenante metterà in sicurezza la strada e ci permetterà di fare economia sulla manutenzione. Speriamo di poterla consegnare ai cittadini per Natale, questo è il nostro obiettivo, sperando che il maltempo non freni il cantiere”.