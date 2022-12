Lupi Santa Croce continuano la striscia di vittorie, la quarta di fila con Motta di Livenza

KEMAS LAMIPEL S. CROCE-HRK MOTTA DI LIVENZA 3-0

Parziali: 25-21, 25-20, 25-16

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Arguelles, Coscione 2, Favaro, Motzo 20, Colli 9, Maiocchi 14, Acquarone, Vigil Gonzalez 3, Compagnoni, Hanzic 1, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 7. All. Mastrangelo, 2^ All. Bulleri

HRK MOTTA DI LIVENZA: Santi, Trillini 8, Cavasin, Schiro 8, Cunial, Pilotto, Bellanova, Secco Costa 10, Acuti 3, Kordas 10, Battista, Lazzaretto 2, Acquarone 1. All. Lorizio 2^ All. Zanardo

Arbitri: Serena Salvati, Luca Grassia

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: battute punto 6, battute sbagliate 11, muri 5

HRK MOTTA DI LIVENZA: battute punto 1, battute sbagliate 10, muri 3

Quarta vittoria di fila per una Kemas Lamipel sempre più sicura e consapevole dei propri mezzi. Vittima di turno, HRK Motta di Livenza, fanalino di coda del torneo, presentatasi comunque al Pala Parenti forte della vittoria ottenuta sette giorni prima con Lagonegro, e quindi alla caccia di punti e di conferme. Inizio partita con Motta molto presente e combattiva, la Kemas Lamipel parte un po’ in affanno sui primi tocchi: le azioni non troppo pulite da ambo le parti decretano un inesorabile equilibrio.

Il sospirato break biancorosso arriva sul finale di set, per le giocate di un sempre puntuale Motzo, innescato a più riprese da Coscione. Il break di +4 viene portato in fondo dai ragazzi di Mastrangelo, senza ulteriori sussulti. Nel secondo parziale la Kemas Lamipel parte meglio, subito 8-5. Vigil Gonzalez e Truocchio imperversano dal centro, Maiocchi non sbaglia una palla. Il vantaggio dei Lupi aumenta. Il set finisce 25-20 con 3 muri biancorossi e un punto a segno anche per Tino Hanzic, subentrato a Colli sul 19-13.

Sul 2-0 Motta capisce che sarà una giornata complicata; la Kemas Lamipel, con lo starting six iniziale e un Colli sempre efficiente e puntuale, impatta forte il terzo parziale, 8-2, 14-6. Un vantaggio che spinge la panchina di Motta a rilevare Schiro con Lazzaretto ma le dinamiche del match non cambiano. Side-out ad alti livelli per la Kemas Lamipel, con Motta in difficoltà in ricezione e fallosa al servizio. La gara si chiude su un’invasione ospite. Maiocchi MVP, 14 punti personali per lui, gran prestazione anche di Motzo, 20 punti, e di Morgese, superlativo in difesa. Per le altre statistiche, 55% in attacco per i biancorossi, 69& in ricezione; numeri importanti che sottolineano la grande crescita di un gruppo giovane che ha ancora margini di miglioramento. La squadra in settimana sarà attesa da un vero tour de force: giovedi 8 dicembre turno infrasettimanale nella lontana Lagonegro, domenica 11 dicembre grande partita in casa contro Reggio Emilia, sfida da urlo per coach Mastrangelo e Davide Morgese.

Matteo Maiocchi, MVP, nel post-gara: “E’ stata una bella partita. Il risultato non rispecchia pienamente le difficoltà che ci ha fatto incontrare Motta. La cosa che ci dobbiamo portare a casa è l’approccio e la mentalità che abbiamo messo in ogni set. Non abbiamo mollato mai niente, queste partite lasciando un po’ di spazio possono scivolare via dalle mani. Possiamo stare in alto e vogliamo farlo”.

Coach Mastrangelo: “Abbiamo inanellato la quarta. Sono contento perché è il primo filotto che siamo riusciti a fare di partite consecutive vinte. Stiamo lavorando per mettere Manuel (Coscione ndr) nella migliore condizione possibile. Ho appena finito di parlare con lui e i margini di miglioramento sono veramente ampi. Sappiamo che questa sarà una settimana lunghissima per noi, complicata. Avremo l’infrasettimanale, dovremo essere bravi a sfruttare le partite anche come allenamento. Se riusciremo a farlo, e ne sono convinto, sarà utilissimo”.

LA CRONACA

Padroni di casa in campo con Coscione e Motzo in diagonale, Maiocchi e Colli in banda, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Morgese libero. I “verdi” di coach Lorizio rispondono con l’applauditissimo ex Acquarone in regia, Schiro opposto, Trillini e Acuti al centro, Secco Costa e Kordas ai lati, Battista libero.

Primo set. Motta inizia con buon ritmo. Secco Costa e Schiro mettono giù palloni importanti. Prima di quota 10, però, la Kemas Lamipel reagisce e piazza il sorpasso mettendosi a “tirare” il punteggio. Ottimi colpi per Motzo, dopo qualche sbavatura la squadra inizia a prendere le contromisure ai veneti. Che reagiscono, e Kordas riporta Motta in vantaggio: 11-12. Gli ospiti menano le danze e arrivano al +2, 13-15. I biancorossi reagiscono subito e la ribaltano. Un’invasione di Secco Costa lancia i padroni di casa sul 18-16, Schiro accorcia tirando una “bomba” nei tre metri, ma Colli riporta Santa Croce a distanza e Motzo ci pianta un ace: 20-17, time-out per coach Lorizio. Motta torna sotto, a -1, ma Colli picchia ancora fortissimo da posto quattro, 21-19. Secco Costa indovina il pallonetto perfetto, Truocchio abbatte Battista, 22-20. La Kemas arriva al 24-20 ma Compagnoni non indovina il servizio. Sullo scambio successivo la chiude Maiocchi con un tocco di astuzia.

Secondo set. Gli ospiti provano a reagire stringendosi attorno al proprio nuovo palleggiatore Acquarone. Sul 6-5, però, i Lupi sono già avanti e Motzo fa una magia spostandosi in zona 3 per il 7-5. Il palazzetto esplode e la Curva Parenti si mostra in grande spolvero. Colli a muro su Schiro segna il +3. Il vantaggio biancorosso si dilata, Motta prova a rimanere in scia con un buon Trillini al centro, 4 attacchi per lui nel parziale. Un elaborato videocheck su un attacco di Motzo porta i Lupi al 12-8. Una “pipe” di Maiocchi si abbatte sul libero ospite, 17-12. Santa Croce è in controllo ma un ace di Acquarone riporta gli avversari troppo vicini, 20-17, e Mastrangelo ci parla sopra con un time-out. E’ Motzo al rientro in campo a segnare il 21-17 con un gran diagonale. Hanzic, subentrato a Colli, sbaglia il servizio. La Kemas Lamipel però serra i ranghi ed esce dal torpore. Sul 23-19 va Coscione al servizio, Secco Costa va a segno; Schiro in battuta cerca il tutto per tutto ma Morgese esegue una gran ricezione, finalizzata poi da Vigil Gonzalez. Secco Costa prova a replicare ma il suo attacco passa fuori dall’asta e si va al cambio campo sul 2-0 per la Kemas Lamipel.

Terzo set. La Kemas Lamipel sente che può chiudere in tre set senza ulteriori patemi e rientra in campo con ancora maggior ordine e determinazione. Il parziale di 8-2 abbatte il morale di Motta, coach Lorizio chiama time-out e propone il cambio tra Schiro e Lazzaretto (11-4). Morgese battezza fuori un attacco di Secco Costa e il video check gli dà ragione, 14-6. Motta continua a giocare: bella la “pipe” velocissima di Lazzaretto con Acquarone (19-13), ma sul servizio successivo Secco Costa mette il piede sulla riga. Motzo continua a viaggiare sul 66% in attacco e infila il punto del 21-13. Pochi scambi dopo è Colli ad avere la palla da tre punti (in classifica): il capitano tira una gran battuta, provando a salvare la ricezione Acquarone commette invasione e la gara finisce in questo modo, con la quarta vittoria di fila della Kemas Lamipel, tre di queste davanti al pubblico amico del Pala Parenti.

LA GIORNATA (10^ giornata, 3-4 dicembre 2022):

Agnelli Tipiesse Bergamo-Cave del Sole Lagonegro 3-1

Kemas Lamipel S. Croce – HRK Motta di Livenza 3-0

BAM Acqua S. Bernardo-BCC Castellana Grotte 3-0

Tonno Callipo Vibo Valentia-Consar RCM Ravenna 3-2

Conad Reggio Emilia-Pool Libertas Cantù 3-2

Delta Group Porto Viro-Videx Grottazzolina 0-3

Tinet Prata di Pordenone-Gruppo Consoli Mc Donald’s Brescia 3-1

LA CLASSIFICA (10^ giornata, andata)

Agnelli Tipiesse Bergamo 20 pt

Tonno Callipo Vibo Valentia 19 pt

Kemas Lamipel S. Croce 18 pt

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 17 pt

Videx Grottazzolina 17 pt

BCC Castellana Grotte 16 pt

Libertas Cantù 15 pt

Conad Reggio Emilia 14 pt

Consar Ravenna 14 pt

Tinet Prata Pordenone 14 pt

Delta Group Porto Viro 14 pt

Consoli MC Donald’s Brescia 12 pt

Cave del Sole Lagonegro 9 pt

HKR Motta di Livenza 5 pt

TV: Un’ampia sintesi della gara sarà trasmessa su Teletruria, canale 16 del digitale terrestre per la Toscana, canale 88 per l’Umbria. Appuntamento: ogni lunedì alle ore 22.30 e il martedì alle ore 15.30. Info e contatti: www.teletruria.it

Fonte: Lupi Santa Croce