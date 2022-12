natalepertutti: torna 45586 l'sms solidale

Preparare il Natale con la Comunità di Sant'Egidio. Come aiutare a Natale. Una festa che ha resistito alle difficoltà della pandemia e che, con Sant'Egidio, ha raggiunto anche l'anno scorso decine di migliaia di persone in Italia e quasi 250.000 nel mondo. E che quest'anno vuole abbracciare anche chi soffre per la guerra in Ucraina. Basta poco per dare una mano: un regalo portato ad un centro di raccolta o una donazione con l'sms solidale 45586, da cellulare o da rete fissa (dal 4 al 27 dicembre). Oppure un po' del nostro tempo. Gli amici che partecipano a questa festa sono anziani soli, persone senza fissa dimora, migranti e profughi, famiglie in difficoltà. Ma siamo tutti noi che, con un gesto di solidarietà, possiamo sederci a questa tavola ideale che si apparecchia anche a Firenze, nella Basilica di San Lorenzo e al Centro Spazio Reale, e in tanti angoli del mondo.

Ci sarà un regalo per ciascuno degli invitati al Pranzo di Natale, con il proprio nome. Tutti sono già a lavoro nei diversi quartieri di Firenze dov'è presente la Comunità per rendere personale e caloroso il Natale che è aperto a tutti quanti vorranno dare una mano. Chi vuole aiutare, può telefonare allo 055.2342712 o inviare una mail a santegidio_firenze@hotmail.com Tutti quelli che daranno la loro disponibilità saranno poi contattati per conoscersi, essere coinvolti nella preparazione del Pranzo, lavorare in sintonia.

Si prepara il Pranzo nel Centro storico, il sabato, ore 17-19 in via della Pergola 8;

Brozzi e Le Piagge: mercoledì e domenica, 17-18.30, Corte dei Manetti 8, a partire dall'11 dicembre;

San Frediano: lunedì 17.30-19, in via dei Serragli 119 rosso;

Ponte di Mezzo, Novoli, Rifredi: via Reginaldo Giuliani 65 b rosso, il sabato dalle 16 alle 19.

Fonte: Ufficio Stampa