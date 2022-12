Le ultime offerte di lavoro Synergie per Empoli e Fucecchio

Ultime offerte di lavoro del 2022 dall'Empolese Valdelsa e dal comprensorio del cuoio.

Ogni lunedì gonews.it aiuta chi è in cerca di un lavoro con la vetrina degli annunci di lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Proponiamo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana). C'è una novità: abbiamo aperto un canale Telegram dedicato a tutte le offerte di lavoro di gonews.it. Unisciti a noi e clicca qui

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

MAGAZZINIERE SETTORE PELLETTERIA

La risorsa si occuperà della gestione della merce, di scarichi/carichi, rettifiche, bolle, ddt, assegnazione centri di lavoro, avanzamento produzione. Si richiede una persona dinamiche e con ottima propensione al lavoro di gruppo. costituisce requisito preferenziale ma non imprescindibile il possesso della patente del muletto. Si ricercano persone con disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Fucecchio

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-settore-pelletteria

STAGE DISEGNO TECNICO

La risorsa affiancata da un tutor sarà inserita all'interno dell'ufficio tecnico per la realizzazione di elaborati grafici esecutivi. La risorsa ideale deve aver completato un percorso di studi in Architettura e/o Ingegneria Civile. la risorsa deve rendersi disponibile a periodi di stage.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/stage-disegno-tecnico

CUCITRICE

La risorsa si occuperà di cucitura tessuto per abbigliamento su macchina piana e taglia e cuci. Si ricerca una risorsa con pregressa esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/cucitrice

TIROCINIO PERITO INFORMATICO

La Risorsa si occuperà, in affiancamento al proprio Tutor, delle seguenti attività:

- approccio e conoscenza dell'organizzazione aziendale

- implementazione, su moduli Sap

- supporto nelle attività ordinarie della funzione IT

Per questa mansione si richiede:

- Laurea tecnica di primo livello (Informatica/economia, etc..)

- interesse all'ambito IT interno az.le o come utilizzatore finale

- conoscenza lingua Inglese (minimo B2).

- Conoscenza ottima del Pacchetto Office

Soft skills: capacità analitiche, problem solving, comunicazione

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/tirocinio-perito-informatico

ADD. AL FRONT OFFICE-AMMINISTRAZIONE

La risorsa, inserita al front desk in autosalone, si occuperà principalmente dell'accoglienza clienti, di programmare gli appuntamenti e gestire gli account email dell'azienda. In misura minore si occuperà di sbrigare le pratiche burocratico-amministrative dell'autofficina in qualità di figura di raccordo tra questa e l'autosalone. Per questa posizione si ricerca una figura dinamica, proattiva e che sappia lavorare in team. Costituisce un requisito preferenziale l'aver maturato una, anche minima, esperienza in ambito amministrativo.

Luogo: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/add-al-front-officeamministrazione