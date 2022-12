Pallavolo, Timenet gioca bene ma perde 3-2 contro Montesport

In un PalAramini stracolmo di pubblico come mai prima d’ora in questa stagione sportiva 2022/2023 si è consumato ieri lo scontro al vertice tra la Timenet Empoli Pallavolo e il Montesport Montespertoli, rispettivamente seconda e prima in classifica provvisoria. Il match clou della nona giornata del Campionato Nazionale di serie B2 è stata una grande festa per lo sport con un’intensa partecipazione dei tifosi e delle due formazioni che si sono date battaglia fino all’ultimo minuto. Con due set vinti a testa, le squadre si sono infatti giocate il tutto per tutto al tie break, conquistato dal Montesport che dunque si è aggiudicato l’incontro 2-3.

“Era uno scontro al vertice in cui ogni risultato era possibile da ambo le parti – attacca il tecnico giallonero Marco Dani – la posta era alta e penso che le mie ragazze abbiano dato il cento per cento, considerando soprattutto che si sono trovate sotto 0-2. Onore dunque a loro che hanno saputo reagire vincendo i due set successivi ma anche alle nostre avversarie che ci hanno concesso davvero poco, alternando attacchi e ricezione di buon livello. Durante tutto il match entrambe le squadre ci hanno mostrato davvero una bella pallavolo, giocandosela fino alla fine senza mollare mai. Per un allenatore è sempre un piacere vedere che le sue giocatrici danno il massimo, sono contento delle mie ragazze. Non dobbiamo demoralizzarci perché abbiamo perso a testa alta e adesso quello che conta è solo concentrarci sulla prossima sfida”.

Le due formazioni iniziano il duello in equilibrio ma il Montesport prende in breve le distanze, tanto che coach Dani è costretto a chiedere il time out sul 6-10. Le giallonere recuperano accusando tuttavia troppo in ricezione e concedendo così alle avversarie di doppiarle a quota 8-16. La Timenet tenta una reazione che però non riesce ad accorciare più di tanto il divario e il set finisce 20-25 a favore delle ospiti.

Davanti alle biancoblu che provano a ripetere lo schema nel set successivo, le empolesi stavolta tengono botta e le inseguono a distanza ravvicinata fino al 12 pari, prendendosi poi il primo vantaggio 13-12. Il Montesport non molla e quindi le squadre si trovano a procedere in parità alternandosi al comando fino a quota 21 punti, dopodiché le ragazze di coach Luigi Cantini allungano il passo e vincono 22-25.

Il match si fa incandescente nel terzo set quando è la Timenet a cercare di scappare subito. Le giallonere si mostrano più agguerrite, così le due formazioni procedono in un lungo braccio di ferro fino a quota 16 punti. Da lì lo stacco delle empolesi che assestano colpo su colpo portandosi sul 20-17 e, nonostante l’annullamento del primo set point 24-19, chiudono 25-20.

Con il pubblico in delirio e un PalAramini che oramai ha solo posti in piedi si apre il quarto set che vede una bella resistenza giallonera al contrattacco delle biancoblu fino a ottenere il vantaggio 9-8 su cui coach Cantini chiede il suo primo break. La Timenet si smarca ancora 14-11 ma poi viene raggiunta a quota 16 punti. Ripreso il vantaggio, le empolesi stavolta non lo cedono e puntano su un’offensiva vincente con cui pareggiano i conti 25-20.

Al decisivo tie break la Timenet accusa l’attacco fulmineo del Montesport trovandosi al cambio campo sul 3-8. Nonostante il raddoppio 6-12 le giallonere, incoraggiate dalla forte tifoseria, sono di nuovo brave a recuperare fino al 10-13 ma la voglia di vincere delle biancoblu è dilagante e così si aggiudicano set e partita 11-15.

Mantenendo la sua seconda posizione in classifica con 21 punti, la Timenet guarda alla prossima trasferta al Palazzetto dello sport di Calenzano (FI) dove sabato prossimo 10 dicembre alle ore 18.00 disputerà il match contro l’Emmegel, all’ottavo posto in graduatoria con 13 punti.

TABELLINO

PARZIALI: 20-25; 22-25; 25-20;25-20;11-15.

ARBITRI: Nicola Magnino e Marco Rosignoli.

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Genova (L), Puccini (18), Lavorenti (6), Danti (10), Donati (15), Giubbolini (10), Mancuso (7), Forconi (1), Bartalini (2), Guidi, Morelli (n.e).

MONTESPORT MONTESPERTOLI: Mazzini (5), Mezzedimi (16), Para (2), Casini (24), Fenili (19), Bettacini (4), Castellani (L), Dozzi, Bigliazzi (n.e.), Maioli (n.e.), Mazzinghi (n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET: Genova (L e Capitano), Puccini, Lavorenti, Danti, Donati, Giubbolini, Mancuso.

STARTING SIX MONTESPORT: Mazzini (Capitano), Mezzedimi, Para, Casini, Fenili, Bettacini, Castellani (L).