Scossa di terremoto in Umbria avvertita nell'est della Toscana

Nel primo pomeriggio di oggi una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro a Perugia è stata avvertuta anche in Toscana, In particolare nella parte est della regione, come specificato dal presidente Eugenio Giani, che confina con l'Umbria dove si è verificata la scossa. Il terremoto è avvenuto a 4 km a nord di Pietralunga, in provincia di Perugia nella Valtiberina, registrato alle 15.43 ad una profondità di 9 km ed è stato seguito da un'altra scossa qualche minuto dopo di magnitudo 2.1.

Tramite i social il presidente Giani ha inoltre comunicato che sono in corso le verifiche con la sala operativa regionale.