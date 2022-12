Torre abbraccia i suoi anziani con la ex velina Irene Cioni

Sesto Asti di 96 anni ieri era il più anziano tra i partecipanti all'annuale festa dedicata agli over 80 che caratterizza la frazione sulle colline di Fucecchio. Un raduno per stare insieme e celebrare tutti i torrigiani “più saggi”. Coloro che alla Torre continuano a viverci e anche coloro che se ne sono andati da questo angolo di campagna toscana ma che sono rimasti legatissimi al calore della sua gente e ai colori bianco azzurri della contrada e della frazione.



L'infaticabile Roberto Pellegrini, presidente della Pro Loco, dal 2018 organizza questo bel raduno al quale hanno partecipato tantissimi cittadini di tutte le età e i numerosi soci e volontari della Pro Loco. Tra i partecipanti anche Irene Cioni, una delle torrigiane più famose, per anni velina della trasmissione Tv di Canale 5 “Striscia la Notizia”.



All'iniziativa e alla premiazione è intervenuto “con grande piacere e con rispetto per coloro che si possono definire i ricostruttori dell'Italia del dopoguerra”, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli che si è complimentato con i premiati e con gli organizzatori per l'ottima riuscita dell'evento.



“E' bello vedere una comunità così attiva e così coesa – ha detto il sindaco-. Qui si vive ancora come in una grande famiglia, con i valori più genuini che caratterizzano una piccola comunità, come l'amicizia e la solidarietà. E poi voglio ringraziare la Pro Loco di Torre per le tante attività che svolge nella frazione, spesso proprio in favore degli anziani, come ad esempio i corsi di ginnastica che aiutano il benessere fisico e permettono a tante persone di trascorrere qualche ora insieme”.



“Ancora tante persone scelgono di vivere nella nostra frazione – ha aggiunto il presidente della Pro loco, Roberto Pellegrini – forse anche perché qui si vive a lungo. Abbiamo tanti anziani e negli anni abbiamo avuto anche non pochi centenari. A queste persone siamo molto legati, sono loro che ci hanno dato la possibilità di vivere in un paese democratico e di mantenere questa libertà a lungo. Spero che riescano anche a trasmettere alle giovani generazioni un po' di quella tenerezza con cui riescono a guardare i bambini e di quella pace e serenità che brilla nei loro occhi. Ce ne sarebbe tanto bisogno oggi”.



A tutti gli over 80 che hanno partecipato alla festa la Pro Loco di Torre ha offerto un omaggio natalizio come ringraziamento per la loro presenza e per l'attaccamento al loro paese di origine.

