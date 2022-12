Traffico, allagamenti su viale Guidoni e via del Sansovino a Firenze

Mattinata difficile a Firenze quella di oggi per la circolazione cittadina a causa della forte pioggia e di alcuni incidenti. Le precipitazioni copiose durante la notte hanno infatti provocato allagamenti della viabilità in due direttrici importanti della circolazione come viale Guidoni-viale XI Agosto (altezza del sottopasso ferroviario) e via del Sansovino (davanti alla scuola).

Nel primo caso dopo le 7 la Polizia Municipale ha inizialmente chiuso la corsia centrale per entrambi i sensi di marcia, successivamente la corsia in ingresso città è stata riaperta mentre quella in direzione uscita città è rimasta chiusa fino a poco prima delle 10. La segnalazione per via del Sansovino è arrivata intorno alle 8.15 con intervento della Polizia Municipale, che ha istituito un restringimento, e della ditta che ha ripulito la caditoia dalle foglie. La situazione si è normalizzata dopo le 9.15. Le forti piogge hanno causato anche la caduta di frammenti di intonaco in via delle Panche con intervento dei Vigili del Fuoco.

Numerosi gli incidenti di cui due in zona piazza Indipendenza con protagonisti due pedoni: il primo è stato investito da un furgone e portato in ospedale in codice rosso poi rientrato; l’altro pedone è stato urtato da uno scooter riportando lievi ferite (codice verde).

A metà mattina si è aggiunto un albero pericolante in via del Ferrone: al momento sul posto sono presenti i tecnici della Direzione Ambiente e la Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa