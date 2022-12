Abc in Coppa Toscana, ai quarti arriva Quarrata

Secondo impegno a distanza ravvicinata per l’Abc Solettificio Manetti che si appresta a tornare in campo per i quarti di finale di Coppa Toscana – Trofeo A. Piperno. Domani alle ore 21 il PalaBetti ospiterà di nuovo il Dany Basket Quarrata, formazione già incontrata lo scorso 15 ottobre in occasione della terza giornata di C Gold. Stavolta si tratterà di un match da dentro o fuori: la vincente, infatti, approderà alla Final Four per l’assegnazione del titolo in programma a gennaio. Ad affrontarsi due squadre reduci da un percorso netto in Coppa: se l’Abc di coach Walter Angiolini ha chiuso imbattuta il girone D aggiudicandosi le sfide contro Cus Pisa, Juve Pontedera e Mens Sana Basketball, il Dany di coach Alberto Tonfoni non è stato da meno, chiudendo al primo posto il girone C composto da Nba Altopascio, Brusa Livorno e Liburnia Basket.



Come ha dimostrato la gara disputata lo scorso 15 ottobre, chiusa dall’Abc sul 90-80, si prospetta un’altra vera e propria battaglia contro una formazione che si sta confermando tra le protagoniste di questo campionato e che può contare su un roster di esperienza e talento. Il team pistoiese si affida infatti ad un reparto esterni in cui spiccano il regista empolese Balducci e le guardie Francesco Regoli e Fabio Riccio, ai quali si affianca un pacchetto lunghi che può contare sulle doti tecniche e fisiche dell’altro ex Use Falaschi e dei vari Ianuale, Agnoloni e Federico Regoli.

Per i ragazzi di coach Angiolini, insomma, l’ennesima sfida in cui saranno chiamati a fare quadrato intorno all’emergenza e compensare le pesanti assenze mettendo tutti in campo qualcosa di più, esattamente come accaduto domenica scorsa contro Agliana.

La società Abc informa infine che per l’ingresso alla gara sarà predisposto un biglietto unico al costo di 5 euro (non saranno validi abbonamenti al campionato e tessere omaggio); ingresso gratuito per tesserati.

Fonte: Abc Castelfiorentino