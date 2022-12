Basket, i giovani dell'Etrusca cadono del Derby con la Crocetta

Basket La Crocetta - Pallacanestro San Miniato 67 - 62

(18-10; 15-17; 15-12; 19-23)

Tabellino: Gialli 2, Parrini 7, Rossi 10, Vanni 6, Maggiorelli, Mannucci 10, Pandinelli 4, Ermelani T., Cioni 7, Daini Palesi 2, Ermelani M. 2, Petrolini 12.

Una prestazione discontinua non basta ai biancorossi per portare a casa la vittoria. Escono sconfitti nelle battute finali dell'incontro dopo aver recuperato per 2 volte dal -11 e dal -8.

Il primo quarto, quello che segna la partita, è giocato con una intensità troppa bassa che espone il fianco alla fisicità de La Crocetta che chiude avanti di 8 lughezze. Ai cangurini basta alzare i giri del motore per rifarsi sotto agli avversari. I bianco arancio soffrono l'alta intensità e fanno di tutto per rallentare il ritmo e portare la partita sui loro binari. Al rientro dagli spogliatoi i biancorossi riescono a rifarsi sotto nella prima parte del quarto grazie ad un gioco fatto di alto ritmo in entrambe le metà campo per poi ricedere malamente nella seconda parte del quarto.

Nell'ultimo periodo ancora una volta San Miniato trova il break per tornare sulla parità nuovamente grazie ad un buon ritmo impresso al march e a un super Petrolini da 8 punti consecutivi (anche con un gioco da 4). Sul punteggio di parità i ragazzi hanno il possesso per andare per la prima volta in vantaggio ma purtroppo falliscono l'appuntamento dalla lunetta e nei due possessi successivi La Crocetta si riporta avanti di 5 lunghezze.

Resta l'amaro in bocca per i ragazzi biancorossi che hanno giocato alla pari contro una buona squadra con tanti elementi di lunga esperienza, lottando e rimontando più volte senza disunirsi nelle difficoltà. Non essere riusciti a dare continuità per 40 minuti al ritmo, alla velocità, al movimento senza palla è il rimpianto più grande.

La strada è lunga e tutto è ancora da decidere, lavorare a testa bassa. Prossimo impegno sul campo del Basket Monteroni d'Arbia, domenica 11 dicembre alle ore 18:00.

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio stampa