'Buca' il rosso fuggendo dalla municipale, 30enne trovato a cas e multato

Prima ha finto di accostare per sottoporsi al controllo degli agenti di Polizia Municipale tranne poi darsi alla fuga tra l’altro “bucando” un semaforo rosso. Ma è stato rintracciato presso casa e per lui sono scattati verbali per oltre 1.000 euro. Il protagonista della vicenda è un 30enne fiorentino. Il fatto risale a sabato pomeriggio. Durante il servizio di controllo in piazza della Stazione una pattuglia del Reparto di Comunità ha intimato l’alt ad un motociclista per i consueti accertamenti sul veicolo e documenti. Il conducente, affiancato dall’auto della Polizia Municipale, ha annuito agli agenti iniziando da accostarsi per fermarsi di fianco ma poi improvvisamente ha ripreso la marcia per allontanarsi e nella fuga ha attraversato l’incrocio della piazza con il semaforo rosso riuscendo a far perdere le proprie tracce per le stradine del centro. Gli agenti però sono risaliti all’identità e all’indirizzo del conducente tramite la targa e quando si sono recati presso la sua abitazione l’hanno riconosciuto come la persona alla guida della moto sfuggita al controllo. Dagli accertamenti è risultato con la patente scaduta e tra l’altro neanche idonea alla guida della moto perché di cilindrata superiore. Inoltre il mezzo non è risultato in regola con la revisione statale. Alla fine il 30enne ha collezionato verbali per oltre 1.000 euro a cui si sono aggiunti il ritiro della patente e la decurtazione di 9 punti e una segnalazione alla Prefettura per gli ulteriori provvedimenti per non essersi fermato all’alt degli agenti.