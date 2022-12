Cento candeline per la bisnonna Dina Lisi, gli auguri della sua Livorno

Nonna Dina Lisi, vedova Orsini, è la nuova centenaria livornese.

Nata il 6 dicembre 1922 a Livorno, Dina ricorda di aver abitato da ragazza alle Gore, in Collinaia, e poi nella zona del Sanatorio, attuale Villa Corridi.

Prima della guerra conobbe il futuro marito, ma poté sposarlo solo nel 1947, al suo ritorno dopo 7 anni trascorsi tra combattimenti e prigionia.

Nonna Dina racconta di avere sempre lavorato tantissimo, sia in casa che fuori. Ha fatto la contadina e ha imparato tantissimi mestieri, perché la sua famiglia era povera e i soldi non erano mai sufficienti.

Dopo il matrimonio ha abitato per tanti anni sul viale di Antignano, ma dovendo sempre lavorare, raramente ha avuto modo di oltrepassare la strada per andare al mare. Poi, da anziana, qualche piccola soddisfazione se l’è tolta anche lei.

Adesso nonna Dina è in convalescenza per la frattura riportata in seguito a una caduta, e festeggerà questo importante compleanno in casa con la famiglia della figlia, quella del figlio, i due nipoti e i due bisnipoti.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi a nome della città.

