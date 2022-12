Il Centro di Simulazione di Sovigliana diventa sede di un congresso mondiale

Si è tenuto sabato 3 dicembre un corso teorico pratico sull’utilizzo ecografia cardiaca point of care nel paziente critico presso il Centro di simulazione dell’Asl Toscana Centro all’interno dell’Agenzia della formazione a Sovigliana. L’evento formativo, che ha visto la partecipazione di oltre 30 giovani medici di diverse specialità impegnate nel campo dell’emergenza-urgenza, rientra nelle attività del 17th world Congress Winfocus (nota società scientifica internazionale leader mondiale nella formazione e ricerca dell’utilizzo degli ultrasuoni Point Of Care) che si è tenuto i primi giorni di dicembre ad Antalia (Turchia) con più di 20.000 partecipanti di 120 diversi paesi, con l’endorsement di 130 tra istituzioni scientifiche nazionali e internazionali.

Quest’anno per la prima volta è stato lanciato in contemporanea il “Point of care One-World Workshop” (POW), un corso residenziale di un giorno con stazioni ecografiche multiple (6 stazione ecografiche per la precisione) che si è svolto simultaneamente in 90 sedi in tutto il mondo. In Italia si è svolto in due sedi, all’Istituto Humanitas di Milano e al Centro di simulazione dell’Ausl Toscana Centro.

Il corso è stato diretto dal dottor Simone Vanni, Direttore Area della formazione DEA Asl Toscana Centro in collaborazione con il gruppo del DEA dell’Azienda Universitario-Ospedaliera Careggi, diretto dal dottor Stefano Grifoni e rappresentato dal dottor Peiman Nazerian ha affrontato l’uso della ecografia cardiaca focalizzata nel paziente critico (paziente in shock, in arresto cardiaco) articolandosi in lezioni frontali con video e sessioni pratiche con ecografi e simulatori di scenari clinici.

Durante il corso ci sono stati momenti di condivisione a distanza con i vari centri partecipanti a livello mondiale e con il Winfocus World Congress ad Antalia.

“L’ecografia point-of care, compresa quella cardiaca, è ormai presidio indispensabile del medico che opera nell’area dell’emergenza urgenza. Questo nell’ottica di garantire, sia sul territorio che in ospedale, il rapido inquadramento del paziente critico e il pronto utilizzo dei percorsi e delle terapie più efficaci - sottolinea il dottor Vanni- Questo evento formativo complesso è stato possibile grazie alla professionalità e competenza degli istruttori, quali i dottori Ersilia De Curtis, Alessio Prota, Eriola Haxhiraj, Giuliano Di Stefano, Stella Squarciotta, e degli organizzatori in particolare il personale del Centro di Formazione dell’AUTC, Dr.sse Fiorella Favilli e Teresa Campolmi, sotto la Direzione della Dr.ssa Manuela Marcucci”

Cos’è WINFOCUS?

World Interactive Network Focused On Critical UltraSound è il network scientifico leader mondiale impegnato a sviluppare la pratica, la ricerca, l'istruzione, la tecnologia degli ultrasuoni Point-of-Care, rispondendo alle esigenze di pazienti, istituzioni, servizi che vivono in scenari critici extra ospedalieri e intraospedalieri. Autori delle più recenti linee guida internazionali sull’argomento in cooperazione con le principali società scientifiche del settore.

Fonte: Asl Toscana Centro