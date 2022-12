Conferenza sui software open source a Empoli con LibreItalia

Si terrà a Empoli la conferenza di LibreItalia 2022 dedicata a software open source e formati aperti per l’indipendenza degli utenti italiani dalle multinazionali della tecnologia.

L'appuntamento è all'Auditorium Margherita Hack di Empoli sabato 10 dicembre 2022 dalle ore 10 (registrazione obbligatoria all’indirizzo: https://conference.libreitalia.org/2022/).

I soci e i sostenitori di LibreItalia, l’associazione di volontariato che promuove l’uso dei software open source e dei formati aperti, si riuniranno sabato a Empoli per discutere dell’adozione di queste soluzioni – che assicurano l’indipendenza di aziende e utenti dalle multinazionali della tecnologia, e garantiscono la libertà e la privacy dei contenuti – nella pubblica amministrazione, per ottemperare al dettato del Codice dell’Amministrazione Digitale, una delle leggi italiane più ignorate in assoluto.

L’uso di software e di formati dei documenti che non sono controllati da una singola azienda, e che non vengono guidati dalle sue strategie commerciali, è un presupposto indispensabile in direzione di quell’indipendenza del sistema Paese – a partire dai singoli cittadini per arrivare fino alle istituzioni – che è alla base della cosiddetta “sovranità digitale”, ovvero l’autosufficienza rispetto alle tecnologie digitali controllate dalle Big Tech.

La 9a Conferenza LibreItalia, la prima senza le restrizioni dovute alla pandemia, si aprirà con gli interventi di benvenuto del Presidente Enio Gemmo e del Gruppo Operativo Linux Empoli (GOLEM), seguiti da quelli di Flavia Marzano: FOSS nella Pubblica Amministrazione, del Professor Andreas Formiconi dell’Università di Firenze: Importanza del FOSS per l’Istruzione, e di Italo Vignoli sul ruolo politico di Associazione LibreItalia.

Dopo la sosta per il pranzo, ci saranno i due interventi di Marco Marega sulle attività del gruppo localizzazione e quello di Gabriele Ponzo su come contribuire al progetto LibreOffice, seguiti dalla presentazione del protocollo di migrazione a LibreOffice, e da una sessione di discussione, con domande e risposte.