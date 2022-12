Confermate le assoluzioni per l'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari, l'ex dg Luca Bronchi e il dirigente Davide Canestri per il filone d'inchiesta sul crac Etruria. Questa la decisione della Corte di Appello perché 'il fatto non costituisce reato'. Il processo è quello relativo alle emissioni di obbligazioni subordinate.