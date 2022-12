Horizon Worlds, il metaverso di Mark Zuckerberg per ora non convince

È trascorso quasi un anno dal lancio della futuristica piattaforma pensata da Meta, la neo-società guidata dallo statunitense Mark Zuckerberg. Gli errori di sistema, le grafiche scarne e minimali, così come i goffissimi avatar non permettono un bilancio soddisfacente, almeno da quel che risulta dalle recensioni rilasciate dagli utenti sulla rete.

I problemi di Horizon Worlds



Il Metaverso realizzato dall’ex fondatore di Facebook non sembra avere finora ottenuto un grande successo. Del resto i problemi di qualità della piattaforma sono innegabili, tanto che pare non sia utilizzata nemmeno dai suoi stessi sviluppatori.

Le community di utenti online lamentano continui bug di sistema, rallentamenti e tante difficoltà sperimentate in relazione al movimento poco fluido degli avatar. Secondo le stime offerte da Meta, la quasi totalità degli utenti che prova Horizons Worlds la prima volta non vi ritorna più. Un bilancio piuttosto triste per un progetto che mirava a cambiare la vita delle persone.

Zuckerberg, dal canto suo, continua a rassicurare gli utenti promettendo uno sviluppo delle funzionalità del portale e un miglioramento delle prestazioni di gioco. Nel frattempo, tuttavia, il titolo Meta continua a crollare in borsa, perdendo una buona fetta dei propri investitori.

Dobbiamo forse rassegnarci al fatto che forse è ancora troppo presto per fruire di un metaverso con grafiche spettacolari, realistiche, che garantisca al contempo anche un'ottima fluidità di movimento. Del resto a chi piace aspettare? A nessuno.

Una promessa troppo ambiziosa



I giocatori potrebbero sembrare piuttosto pretenziosi, da un certo punto di vista, aspettandosi funzionalità straordinarie da un prodotto mai sperimentato prima, realizzato soltanto pochi mesi fa. In verità gli utenti che oggi si lamentano dell’estrema tristezza di Horizon Worlds, sono gli stessi utenti che hanno creduto alle ambiziose promesse di Mark Zuckerberg.

L’imprenditore americano, fin dall’annuncio del progetto, ha parlato dell’inizio di una nuova era. Ha presentato la piattaforma come un universo multidimensionale che avrebbe modificato per sempre il nostro modo di concepire il web, il divertimento e persino il lavoro online.

È chiaro che dopo una serie di promesse tanto grandiose, brillerebbero gli occhi a tutti gli amanti del mondo hi-tech. Purtroppo l’ingenuo entusiasmo di Mark Zuckerberg, manifestato durante le varie conferenze in cui ha presentato il suo prodotto, è stato il principale fattore ad avere decretato il (temporaneo, si spera) flop di Horizon Worlds.

Le community di videogiocatori si sono lasciate così tanto trasportare dalle parole di Zuckerberg, da immaginare un prodotto meraviglioso, magico, un’esperienza totalmente fuori dal comune. Quando l’esperienza, invece, si è rivelata piuttosto deludente, è piuttosto comprensibile che le persone si siano sentite ingannate.

Guardiamo al futuro



In tutta franchezza, noi abbiamo sempre saputo che Horizon Worlds sarebbe stato piuttosto deludente per le community online. O meglio, immaginavamo che si sarebbe trattato di un’opera “work in progress” scarna e da migliorare in seguito alle prime sperimentazioni. Siamo sicuri, però, che nel giro di pochi anni l’esperienza nel metaverso Meta diventerà davvero magica e spettacolare così come previsto dal giovane visionario Mark Zuckerberg.