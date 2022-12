Il Natale arriva a Ponte a Egola con il presepe che rispetta l'ambiente

Anche quest’anno Ponte a Egola sarà arricchita dall’immagine del massimo simbolo del Natale, il presepio, segno di fratellanza e di amore fra gli uomini. Domenica 8 Dicembre alle ore 12 in Piazza Spalletti Stellato sarà inaugurata, con la benedizione del Parroco Don Giovanni, l’opera natalizia che si caratterizza sia per le sue considerevoli dimensione – sarà più grande degli anni passati con nuove figure e nuovi personaggi – sia per l’utilizzo di materiale ecocompatibile, caratteristica che assume un importante valore simbolico per una visione sempre più consapevole dell’ambiente. La scenografia sarà arricchita da sottofondo musicale che riporterà i visitatori nella magica atmosfera del Natale. Il presepe è frutto dell’attività svolta dai volontari dell’associazione "Territorio in comune" coadiuvati da artigiani e commercianti della frazione supportati dal generoso contributo di numerose aziende, cittadini. La cittadinanza è invitata a partecipare alla inaugurazione del presepe.

Fonte: Associazione Territorio in comune