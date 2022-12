Scontro tra auto e camion in A1, perde la vita una donna

Tragico incidente questo pomeriggio in A1, tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze, in cui sono rimasti coinvolti un'auto e un mezzo pesante. Una donna, che si trovava nell'auto, ha perso la vita mentre altre due persone sono rimaste ferite. Sul posto, al km 278, sono intervenuti dopo le 15.30 i soccorsi, la polizia stradale, i vigili del fuoco di Barberino del Mugello e di Firenze Ovest e il personale di Autostrade per l'Italia.

La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi del caso, il tratto intorno alle 17 è stato riaperto. Registrate code in entrambe le direzioni, verso Roma (Firenze) 13 km di coda e traffico bloccato, rallentamenti anche nella carreggiata opposta in direzione Bologna.